Anuncian la llegada de la experiencia inmersiva ‘Alicia en el País de las Maravillas’ al Parque Lira.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, junto con la productora LET’S GO, anunció la llegada de la experiencia inmersiva “Alicia en el País de las Maravillas” al Parque Lira, un espectáculo de talla internacional que contempla una inversión de 4 millones 100 mil pesos para la rehabilitación y el mantenimiento integral de este emblemático jardín público.

Durante la presentación, Tabe destacó que esta inversión permitirá que vecinas y vecinos de la demarcación cuenten con un parque en mejores condiciones, moderno, seguro y con infraestructura de primer nivel.

“Miguel Hidalgo vuelve a ser sede de un espectáculo de clase mundial. Por eso decimos que Miguel Hidalgo tiene lo mejor de la Ciudad de México. ‘Alicia en el País de las Maravillas’ es una experiencia inmersiva e interactiva: un recorrido nocturno de más de un kilómetro con videoproyecciones, iluminación inmersiva, música original y actores en escena”, señaló.

El alcalde subrayó que la aportación realizada por la empresa será completamente transparente y se destinará a la reiluminación, mejora de andadores e infraestructura general del parque.

Asimismo, informó que las y los vecinos de las colonias aledañas tendrán entrada gratuita, mientras que el público en general podrá disfrutar del espectáculo y ser testigo del antes y después que vivirá el Parque Lira con este esquema de colaboración público-privada que ya ha demostrado generar beneficios reales para la comunidad.

“El espectáculo utiliza tecnología LED de última generación, lo que minimiza el impacto ambiental y respeta el entorno natural del parque. Además, una parte importante del Parque Lira permanecerá abierta al público, y se implementará un nuevo programa social que permitirá a vecinas y vecinos de colonias como Daniel Garza, Tacubaya y San Miguel Chapultepec disfrutar gratuitamente de esta experiencia”, precisó.

Tabe aseguró que las áreas donde se desarrollará el evento no se verán comprometidas, por lo que continuarán operando con normalidad espacios como el skate park, la zona de juegos infantiles y el deportivo.

En conferencia de prensa, reiteró que el proyecto se realiza con total apertura y diálogo con la comunidad, además de contar con el conocimiento del INAH, así como con los estudios técnicos necesarios para garantizar la protección del patrimonio histórico y el cuidado del medio ambiente.

Por su parte, Iñaki Fernández, CEO de LET’S GO, destacó que este proyecto permitirá que muchas personas conozcan el Parque Lira y lo redescubran gracias a las mejoras realizadas, con la intención de convertirlo en un referente para futuros espectáculos internacionales en México.

“Queremos que el público, las vecinas y los vecinos disfruten de un estreno mundial de este nivel, con kilómetros de cableado, miles de luces, tecnología audiovisual de primer nivel y, por primera vez, un parque de luz creado en colaboración con artistas”, señaló.

A su vez, Felype de Lima, Director Creativo de LET’S GO y participante en la experiencia inmersiva de Tim Burton, destacó que “Alicia en el País de las Maravillas” es un proyecto lleno de magia.

“Buscamos que cada persona que entre al parque lo descubra como el jardín de las maravillas de Alicia, que por un momento vuelva a ser niño y viva una experiencia única con personajes icónicos como la Reina, el Conejo, el Gato, la Oruga y muchos más”, expresó.

El espectáculo iniciará el 25 de febrero, y los boletos estarán disponibles a través de la plataforma Fever y en el sitio web alicialucesymaravillas.com.

En el evento estuvieron presentes César Garrido López, Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos; David Rodríguez Lara, Director Ejecutivo de Servicios Urbanos; y Sergio Aburto Sánchez, Director Ejecutivo de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Alcaldía Miguel Hidalgo.

