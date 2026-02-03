Frente frío 33: Estas son las alcaldías en CDMX con alerta por bajas temperaturas este 4 de febrero

El Frente Frío número 33 ocasionará temperaturas bajas durante la madrugada y mañana del 4 de febrero en varias entidades del país, incluyendo la capital en donde se emitió alerta amarilla y naranja en algunas alcaldías.

Este miércoles el Frente Frío número 33 ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del país; además de un nuevo evento Norte que será de muy fuerte a intenso en el litorial del Golfo de México, la Península de Yucatán y el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

De acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional (SMN), este miércoles un canal de baja presión entrará en interacción con ingreso de humedad proveniende tel océano Pacífico y el Golfo de México, lo que propiciará lluvias y chubascos con posibles descargas al occidente de la República mexicana.

Clima 3 de febrero ı Foto: SMN

Pese a que se tiene previsto un ambiente entre cálido y caluroso por la tarde, en la madrugada del miércoles se tienen previstas Temperaturas mínimas de -10 a -5 grados celsius con heladas durante la madrugada del miércoles en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Asimismo, en las zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados celsius.

Además también se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados celsius con heladas durante la madrugada del 4 de febrero en las zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Alcaldías de la CDMX con alerta por bajas temperaturas el 4 de febrero

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó la alerta amarilla y naranja por las bajas temperaturas que se esperan en algunas alcaldías de la capital para este miércoles.

Las seis alcaldías con alerta por bajas temperaturas de 4 a 6 grados celsius que se registrarán en la capital desde las 01:00 horas hasta las 08:00 horas son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contretas

Milpa Alta

Tláhuac

Xochimilco

Asimismo, se emitió alerta naranja para la alcaldía Tlalpan, en donde se espera que se registren temperaturas bajas de 1 a 3 grados celsius con heladas desde las 01:00 horas hasta las 08:00 horas del miércoles.

