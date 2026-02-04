Metro CDMX HOY 4 de febrero: Estas son las líneas con marcha lenta

Estas son las líneas del Metro CDMX que presentan retrasos HOY.

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 4 de febrero.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:



Se mantiene la maniobra de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 8, 9, A y B.



Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso de las… pic.twitter.com/UJXyBwedX6 — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 4, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 3

Pésimo servicio L3. En indios verdes Retiran un tren después de que todos ya estábamos abordo. El siguiente tren cierra puertas ocasionando retraso en los usuarios.

Muévanse en la línea 3

La línea 3 es una tortuga

Línea 3 lenta, nos detenemos por 5 minutos en cada estación

Línea 7

08:30 am y la Línea 7 sin avanzar… de nueva cuenta nefasto el servicio

Pero ahora No está lloviendo, como para que digan que por eso va lento, la línea 7

Línea 9

Muevan la línea 9 por qué tan lenta

Abran las rejas en Pantitlán línea 9

¿Y la línea 9 que? Ya está atascado y no hay ningún tren en Pantitlán

Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 12, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 4, 2026

