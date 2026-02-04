Metro CDMX HOY 4 de febrero: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 4 de febrero.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 3
- Pésimo servicio L3. En indios verdes Retiran un tren después de que todos ya estábamos abordo. El siguiente tren cierra puertas ocasionando retraso en los usuarios.
- Muévanse en la línea 3
- La línea 3 es una tortuga
- Línea 3 lenta, nos detenemos por 5 minutos en cada estación
Línea 7
- 08:30 am y la Línea 7 sin avanzar… de nueva cuenta nefasto el servicio
- Pero ahora No está lloviendo, como para que digan que por eso va lento, la línea 7
Línea 9
- Muevan la línea 9 por qué tan lenta
- Abran las rejas en Pantitlán línea 9
- ¿Y la línea 9 que? Ya está atascado y no hay ningún tren en Pantitlán
