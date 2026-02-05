Acepta Iztapalapa abandono del Parque Cuitláhuac Norte

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, confirmó que está al tanto del abandono del Parque Cuitláhuac Norte, el cual presenta pasto crecido, así como caminos con cadáveres de animales, ropa interior de mujer tirada y espacios tomados por personas en situación de calle.

En conferencia, la funcionaria reconoció que el deterioro del lugar es porque, con el paso de distintas administraciones, se perdió la periodicidad del mantenimiento. Aseguró que su Gobierno atenderá el problema, pero no precisó plazos.

“Ya sabemos que el Parque (Cuitláhuac Norte) es responsabilidad de la alcaldía y con mucho gusto hacemos un recorrido para que constate cómo ya se está remozando, se está quitando la hierba... También comparto lo que se ha invertido en el lugar”, dijo a La Razón.

El Dato:El 5 de junio de 2024, el Parque Cuitláhuac Norte fue declarado Área de Valor Ambiental, con la categoría de Bosque Urbano, t pese a ello el lugar está deteriorado.

El pasado 28 de enero, este diario informó que el Parque Cuitláhuac Norte registra un deterioro importante, pues no recibe mantenimiento ni limpieza, lo que ocasiona que pocas personas acudan y que, quienes lo hacen, tengan miedo de entrar.

Ayer, la alcaldesa también se comprometió a transparentar el costo del mantenimiento que su administración sí realizó en una pequeña sección cercana a la entrada principal del parque, donde, a diferencia del resto del espacio, el pasto está cortado, las bancas fueron pintadas con los colores de su partido y se colocó en distintas paredes la frase “Iztapalapa, orgullo de la transformación 2024-2027”.

Asimismo, dijo que compartirá el costo de la instalación de tres pozos de absorción colocados a finales del año pasado y de la siembra de más de mil árboles nativos.

253 Millones de pesos destinó la alcaldía Iztapalapa al parque entre 2018 y 2022

“Básicamente ha sido por vía de la administración, los gastos que tenemos corrientes, como se ha mantenido este espacio”, mencionó la morenista.

La edil incluso ofreció realizar un recorrido junto con autoridades de la alcaldía para supervisar las condiciones actuales del parque y las acciones de mejora previstas para este espacio, ubicado en la colonia Renovación.

De acuerdo con contratos públicos consultados en la Plataforma Nacional de Transparencia, la alcaldía Iztapalapa, en conjunto con la Secretaría de Obras y Servicios, invirtió 235 millones 629 mil 993 pesos en el Parque Cuitláhuac Norte entre 2018 y 2022.

Sin embargo, en la misma plataforma no hay otros contratos relativos al mantenimiento ni a ninguna otra actividad en este espacio entre 2023 y lo que va de 2026, pese a la remodelación mencionada previamente hecha por la administración de Alavez Ruiz.

Como ya lo reconoció la alcaldesa, el Parque Cuitláhuac Norte es responsabilidad de la alcaldía Iztapalapa, mientras que su vecino, el Parque Cuitláhuac Sur, está a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente.

Éste último fue intervenido en tres etapas de construcción, en las que el Gobierno federal transformó un antiguo basurero en un espacio recreativo que denominó el “Chapultepec del Oriente”. Para ello se destinaron más de 699 millones de pesos.