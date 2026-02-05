CDMX activa doble alerta por bajas temperaturas, para el viernes 6 de febrero

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó una doble alerta por bajas temperaturas en la Ciudad de México ante el pronóstico de frío intenso durante la madrugada y primeras horas del viernes 6 de febrero, derivado de la presencia de una masa de aire frío asociada a un sistema frontal.

De acuerdo con la dependencia capitalina, las temperaturas podrían descender de forma significativa en varias alcaldías, por lo que se emitieron alertas Naranja y Amarilla como medida preventiva para reducir riesgos a la población, principalmente en zonas altas y de mayor vulnerabilidad.

¿Cuáles son las alcaldías que tendrán Alerta?

La Alerta Naranja fue activada en demarcaciones donde se prevén temperaturas mínimas de entre 1 y 3 grados Celsius, así como condiciones favorables para la formación de heladas:

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

En tanto, la Alerta Amarilla aplica en zonas donde se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius durante el mismo periodo:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Protección Civil indicó que el periodo crítico de bajas temperaturas se concentrará entre la medianoche y las 08:00 horas, cuando el enfriamiento nocturno y la entrada de aire frío podrían provocar las condiciones más severas, especialmente en zonas del sur y poniente de la capital.

Recomendaciones para la población

Las autoridades han reforzado recomendaciones para minimizar los riesgos asociados a las bajas temperaturas, entre ellas:

Abrigarse adecuadamente , prestando especial atención a nariz, boca y extremidades.

Prestar protección adicional a niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Mantener ventilación adecuada si se utilizan calentadores o fuentes de calor en espacios cerrados.

Cuidar a las mascotas para evitar que queden expuestas a temperaturas extremas.

Seguir las indicaciones de Protección Civil ante cualquier situación de riesgo.

La SGIRPC reiteró que, ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse al 911 y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México.

