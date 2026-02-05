Toma tus precauciones

CDMX activa doble alerta por bajas temperaturas, para el viernes 6 de febrero

Se esperan temperaturas de hasta 1 grado durante la madrugada

Alerta por frío en CDMX
Alerta por frío en CDMX Foto: Especial
Por:
Mariana Salazar Lozada

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó una doble alerta por bajas temperaturas en la Ciudad de México ante el pronóstico de frío intenso durante la madrugada y primeras horas del viernes 6 de febrero, derivado de la presencia de una masa de aire frío asociada a un sistema frontal.

De acuerdo con la dependencia capitalina, las temperaturas podrían descender de forma significativa en varias alcaldías, por lo que se emitieron alertas Naranja y Amarilla como medida preventiva para reducir riesgos a la población, principalmente en zonas altas y de mayor vulnerabilidad.

¿Cuáles son las alcaldías que tendrán Alerta?

La Alerta Naranja fue activada en demarcaciones donde se prevén temperaturas mínimas de entre 1 y 3 grados Celsius, así como condiciones favorables para la formación de heladas:

TE RECOMENDAMOS:
Gabriela Xicoténcatl muestra su licencia como trabajadora no asalariada, en 2025.
Aumentaron solicitudes con la pandemia

Insisten en licencias para el trabajo sexual

  • Milpa Alta
  • Tlalpan
  • Xochimilco

En tanto, la Alerta Amarilla aplica en zonas donde se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius durante el mismo periodo:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Cuajimalpa
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • La Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Tláhuac
  • Venustiano Carranza

Protección Civil indicó que el periodo crítico de bajas temperaturas se concentrará entre la medianoche y las 08:00 horas, cuando el enfriamiento nocturno y la entrada de aire frío podrían provocar las condiciones más severas, especialmente en zonas del sur y poniente de la capital.

Recomendaciones para la población

Las autoridades han reforzado recomendaciones para minimizar los riesgos asociados a las bajas temperaturas, entre ellas:

  • Abrigarse adecuadamente, prestando especial atención a nariz, boca y extremidades.
  • Prestar protección adicional a niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.
  • Mantener ventilación adecuada si se utilizan calentadores o fuentes de calor en espacios cerrados.
  • Cuidar a las mascotas para evitar que queden expuestas a temperaturas extremas.
  • Seguir las indicaciones de Protección Civil ante cualquier situación de riesgo.

La SGIRPC reiteró que, ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse al 911 y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Momento en el que dos sujetos roban una moto en Pantitlán, Iztacalco, en 2024.
Nissan Versa, el más hurtado: AMIS

Lidera Iztacalco lista de colonias con más robos de autos y motos