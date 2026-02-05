CDMX activa doble alerta por bajas temperaturas, para el viernes 6 de febrero

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó una doble alerta por bajas temperaturas en la Ciudad de México ante el pronóstico de frío intenso durante la madrugada y primeras horas del viernes 6 de febrero, derivado de la presencia de una masa de aire frío asociada a un sistema frontal.
De acuerdo con la dependencia capitalina, las temperaturas podrían descender de forma significativa en varias alcaldías, por lo que se emitieron alertas Naranja y Amarilla como medida preventiva para reducir riesgos a la población, principalmente en zonas altas y de mayor vulnerabilidad.
¿Cuáles son las alcaldías que tendrán Alerta?
La Alerta Naranja fue activada en demarcaciones donde se prevén temperaturas mínimas de entre 1 y 3 grados Celsius, así como condiciones favorables para la formación de heladas:
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
En tanto, la Alerta Amarilla aplica en zonas donde se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius durante el mismo periodo:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
Protección Civil indicó que el periodo crítico de bajas temperaturas se concentrará entre la medianoche y las 08:00 horas, cuando el enfriamiento nocturno y la entrada de aire frío podrían provocar las condiciones más severas, especialmente en zonas del sur y poniente de la capital.
Recomendaciones para la población
Las autoridades han reforzado recomendaciones para minimizar los riesgos asociados a las bajas temperaturas, entre ellas:
- Abrigarse adecuadamente, prestando especial atención a nariz, boca y extremidades.
- Prestar protección adicional a niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.
- Mantener ventilación adecuada si se utilizan calentadores o fuentes de calor en espacios cerrados.
- Cuidar a las mascotas para evitar que queden expuestas a temperaturas extremas.
- Seguir las indicaciones de Protección Civil ante cualquier situación de riesgo.
La SGIRPC reiteró que, ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse al 911 y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México.
MSL