Se incendia camioneta en el Segundo Piso del Periférico y genera caos vial | VIDEO

Se incendia camioneta en el Segundo Piso del Periférico y genera caos vial.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al Segundo Piso de Periférico, a la altura de Electrificación, en la alcaldía Miguel Hidalgo, debido al reporte de un incendio en una camioneta.

El siniestro generó fuerte carga vehicular rumbo al sur de la capital del país.

Videos que circulan en redes sociales muestran la magnitud que alcanzó el incendio ocurrido en el Segundo Piso del Periférico. El vehículo se consumió en su totalidad.

TE RECOMENDAMOS: Buscan definirlos legalmente Proponen regular los mototaxis en la CDMX para garantizar seguridad a usuarios

En el material, que fue compartido por distintos usuarios, se observó cómo los automóviles que circulan en la zona se detienen a grabar como las llamas consumen la camioneta.

El vehículo incendiado generó grandes columnas de humo, mismas que pudieron ser observadas desde distintos puntos de la capital del país.

#Incendio de una camioneta sobre el segundo piso del #Periférico a la altura de la feria de #Chapultepec.



No hubo lesionados, bomberos #Cdmx al lugar. pic.twitter.com/Dp4SGseoNK — Halcon (@HalconOnce) February 6, 2026

No hay lesionados tras el incendio de una camioneta en el Segundo Piso del Periférico

Al lugar también acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital y Protección Civil. Los bomberos lograron sofocar el incendio ocurrido este 5 de febrero del 2026.

Las autoridades informaron que no hay personas lesionadas tras el siniestro en el Segundo Piso del Periférico.

“Informamos que en el segundo piso de periférico se encontró quemando en su totalidad una camioneta particular. Sin lesionados”, indicó el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México en la red social X.

Informamos que en el segundo piso de periférico se encontró quemando en su totalidad una camioneta particular. Sin lesionados.#ServicioConcluido.@JefeVulcanoCova. pic.twitter.com/ZhlTSJDdEw — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) February 5, 2026

Vehículo no pertenece a CFE

En redes sociales, comenzó a circular la versión de que el vehículo pertenecía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); sin embargo, la empresa productiva del Estado desmintió dichas afirmaciones.

“En relación con la información que circula en algunos medios de comunicación sobre el incendio de una camioneta en Periférico Boulevard Adolfo López Mateos, en la Ciudad de México, la CFE aclara que el vehículo no pertenece a esta empresa”, señaló la CFE.

#CFEInforma | En relación con la información que circula en algunos medios de comunicación sobre el incendio de una camioneta en Periférico Boulevard Adolfo López Mateos, en la Ciudad de México, la CFE aclara que el vehículo no pertenece a esta empresa. — CFEmx (@CFEmx) February 6, 2026

Hasta el momento, no se ha informado sobre las causas que generaron el siniestro. Tampoco se ha informado sobre la localización del conductor de la camioneta.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR