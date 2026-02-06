CDMX lanza ofensiva contra el sarampión: vacunación masiva arranca este domingo

Clara Brugada en un evento de este viernes 6 de febrero, en la alcaldía Benito Juárez.

Ante el avance de un brote de sarampión en distintos estados del país, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció el arranque de una campaña intensiva de vacunación y prevención, con 2 mil puntos fijos y móviles en toda la capital.

La estrategia contra el sarampión comenzará formalmente este domingo y estará enfocada en personas menores de 50 años, grupo donde se concentra la mayoría de los casos registrados en la ciudad.

“Estamos organizándonos para que a partir del domingo, lunes, en fin, podamos tener todos los lugares en donde se va a vacunar. Por supuesto que arrancamos una gran campaña de prevención del sarampión”, señaló Clara Brugada en entrevista.

Clara Brugada advirtió que la capital es especialmente vulnerable por su carácter de centro de movilidad nacional e internacional: “Aquí llegan todos los días personas de todas partes del país y también del extranjero. El brote vino del norte, de otros países cercanos al nuestro, entonces tenemos que prevenirnos y la mejor manera es la vacuna”.

Clara Brugada subrayó que el sarampión no es una enfermedad exclusiva de la infancia. “En la Ciudad de México la mayor parte de los casos están en personas menores de 50 años”, dijo, al tiempo que hizo un llamado directo a la población:

“Yo los invito a que se vacunen, todas las personas de 49 años hacia abajo, para estar libres de tener sarampión, que se contagia mucho más fácilmente que el Covid y otros virus”, dijo Clara Brugada.

Clara Brugada detalló que la primera fase será totalmente preventiva, aunque no descartó nuevas medidas si el brote se intensifica.

“El domingo arranca ya formalmente la campaña y les vamos a dar a conocer todos los puntos: 64 puntos en sistemas de transporte, más de 300 en centros de salud y otros en distintos lugares”, explicó Clara Brugada.

Clara Brugada añadió que en cada alcaldía habrá al menos un módulo central abierto hasta las 11 de la noche: “Que no haya pretexto”.

En total, la Ciudad desplegará hasta 2 mil puntos entre módulos permanentes y móviles, con un barrido territorial que recorrerá 200 colonias diarias.

“El año pasado logramos contener el brote y hoy la cantidad de casos es mínima comparada con otros estados. Eso significa que hicimos bien nuestro trabajo y ahora lo tenemos que hacer mejor”, afirmó Brugada, quien cerró con un mensaje directo: “La vacuna no duele mucho, es solo un piquetito. Que se animen a irse a vacunar”, dijo Clara Brugada.

Clara Brugada anunció que la ciudad invertirá 600 millones de pesos este año en el mantenimiento y mejoramiento de conjuntos habitacionales, duplicando el presupuesto de 250 millones destinado en 2024.

Durante un recorrido por la Unidad Habitacional 8 de Agosto en la alcaldía Benito Juárez, Clara Brugada supervisó las obras de rehabilitación y la entrega de detectores de gas a los residentes, como parte de una estrategia para prevenir incendios y explosiones por fugas.

“Cada día tenemos en promedio 11 casos de incendios por motivo de fugas de gas. Más de 4 mil casos al año y lo que queremos es evitar tragedias”, explicó Clara Brugada al destacar la importancia de los dispositivos de detección.

Clara Brugada convocó a los habitantes de unidades habitacionales a participar en el simulacro de sismo programado para el 18 de febrero, el primero de los tres ejercicios anuales de protección civil que se realizan en la capital.

