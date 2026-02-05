Aumenta la alerta epidemiológica por sarampión: Estas son las medidas que se implementaron en México

Desde inicios del año se registraron casos confirmados de sarampión en México, y se observó el incremento irregular de brotes en algunas entidades como Jalisco y Chiapas.

Este miércoles, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica por el aumento y persistencia de casos de sarampión en el continente americano.

Debido a esto, la OPS hizo un llamado a los países para que intensifiquen las campañas de vacunación, así como la respuesta rápida al momento de confirmar y localizar brotes, con la finalidad de evitar su propagación y proteger a las poblaciones más vulnerables.

De acuerdo con la información de la OPS, en 2025 se registraron un total de 14 mil 891 casos en 13 países, en los que se incluyeron al menos 29 fallecimientos, y México se encuentra encabezando la lista de estos países con seis mil 428 casos, entre los que se incluyen 24 defunciones.

¿Dónde vacunarme contra el sarampión en CDMX? ı Foto: Especial

Asimismo, puntualizan que en las primeras tres semanas del 2026 se confirmaron mil 31 casos en siete países, entre los que de nueva cuenta México encabeza la lista con 740 casos confirmados, seguido de Estados Unidos sonde se registraron 171 casos.

Los casos que han sido confirmados a nivel internacional indican que el 78 por ciento de las personas no contaban con vacuna contra el sarampión, y la mayor parte de estos fueron registrados en población de adolescentes y adultos jóvenes.

Tasa de incidencia de casos confirmados de sarampión por entidad federativa y municipio de notificación, México 2025-2026 ı Foto: Secretaría de Salud

Estas son las medidas que se implementaron en México

Debido al incremento en casos confirmados de sarampión en el país, las autoridades educativas y sanitarias de Jalisco, Puebla y Chiapas determinaron suspensión de clases en algunos municipios, así como el uso obligatorio de cubrebocas en las escuelas.

En Jalisco esta medida fue emitida para San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán, que son los municipios en los que se ha detectado mayor incidencia de contagios.

En la Ciudad de México las autoridades aumentaron la campaña de vacunación, por lo que la Secretaría de Salud puso a disposición de los capitalinos centros de vacunación en estaciones del Metro, Metrobús y Cablebús.

Puntos de vacunación en el metro de la CDMX ı Foto: Redes Sociales

Las estaciones Observatorio, Barranca del Muerto, Agrícola Oriental, Santa Anita, Coyuya, Oceanía, Pantitlán, Merced, San Lázaro, Candelaria, Olivos, Nopalera, y Tláhuac se contará con personal aplicando vacuna contra sarampión.

Asimismo, en las estaciones Garibaldi, Morelos, Lagunilla, Camarones, Aquiles Serdán, Panteones, Ferrería, Indios Verdes, Deportivo 18 de marzo, Martín Carrera, Potreto, y Lindavista se aplicará la vacuna durante las próximas semanas.

Puntos de vacunación en el metro de la CDMX ı Foto: Redes Sociales

Informe epidemiológico de sarampión en México

De acuerdo con el Informe diario del brote de Sarampión en México de la Secretaría de Salud este 4 de febrero, durante la Semana Epidemiológica 4 se notificaron mil 637 casos probables de Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE), y 512 de estos fueron confirmados.

Asimismo, durante la Semana Epidemiológica número 5 del 2026 se han acumilado 287 casos probables de EFE, de los cuales siete fuero confirmados, mientras que los casos confirmados de sarampión del 2025 al 2026 se encuentran en los 32 estados, puntualmente en 297 municipios.

Casos confirmados de sarampión por sexo, grupo de edad y tasa de incidencia, México, 2025-2026 ı Foto: Secretaría de Salud

De acuerdo con la tabla de la situación actual de sarampión en México, los casos confirmados acumulados del 2026 por estado son los siguientes:

Chihuahua 9

Jalisco mil 163

Chiapas 232

Michoacán 39

Guerrero 26

Sinaloa 107

Ciudad de México 112

Sonora 18

Colima 49

Durango 17

Estado de México 29

Puebla 41

Tabasco 29

Baja California 10

Morelos 6

Nayarit 20

Querétaro 8

Oaxaca 8

Veracruz 14

Tlaxcala 11

San Luis Potosí 3

Nuevo León 10

Aguascalientes 6

Hidalgo 6

Quintana Roo 5

Guanajuato 1

Yucatán 2

Curva epidémica de casos de sarampión por semana epidemiológica de inicio de exantema, México, 2025-2026 ı Foto: Secretaría de Salud





