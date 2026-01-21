Estos son los lugares en los que te puedes vacunar contra sarampión en México

El reciente brote de sarampión que se ha registrado en el país ha provocado preocupación entre la población de las entidades en las que se han reportado casos confirmados, por lo que en La Razón te compartimos los puntos en los que puedes vacunarte.

El secretario de Salud, David Kershenobich informó que el país cuenta con la cantidad suficiente de vacunas contra sarampión para poder proteger a la población ante los recientes brotes.

Precisó que la Secretaría de Salud incluso cuenta con la cantidad suficiente de vacunas contra sarampión para los próximos dos años, pues el Gobierno adquirió 27.3 millones de dosis, de las cuáles 3 millones 836 mil ya fueron entregadas durante el 2026.

Kershenobich informó que hasta el momento ya se han aplicado 11 millones 853 mil 684 dosis en el país, y precisó que el brote actual de sarampión está relacionado on los rezagos de vacunación que son resultado de la pandemia de COVID-19.

¿Dónde se puede adquirir la vacuna contra sarampión?

Las vacunas contra sarampión están disponibles de manera gratuita en las instituciones de salud públicas del Gobierno, por lo que las personas pueden acudir al IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE.

Las personas que acudan a cualquiera de las instituciones públicas de salud para aplicarse la vacuna contra el sarampión no requieren tener derechohabiencia, por lo que el Gobierno reiteró que las personas deben asistir a vacunarse para evitar más contagios.

Los grupos prioritarios de vacunación son las y los niños de entre 12 y 18 meses de edad, así como la población rezagada de entre 2 y 9 años de edad; y para conocer los puntos de vacunación específicos de cada entidad las personas pueden comunicarse al 079.

En la Ciudad de México las personas pueden asistir al centro de salud más cercano a su lugar de residencia para poder vacunarse contra sarampión y prevenr algún posible contagio.

El sarampión es un virus muy contagioso, pues una persona puede infectar hasta a 15 o 16 personas debido a que el virus permanece en el aire incluso hasta por dos horas, por lo que es importante que las personas asistan a vacunarse.

Actualmente el país tiene 760 casos confirmados durante 2026, y la entidad que encabeza la lista de contagios de sarampión confirmados en 2026 es Jalisco con 385 casos, seguido de Chiapas con 186 casos, y Sinaloa con 43 casos de sarampión confirmados.

