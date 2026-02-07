CDMX registra calidad del aire ACEPTABLE hoy 7 de febrero: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Revisa el estado de la calidad del aire en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México.

Este sábado 7 de febrero de 2026, la calidad del aire es ACEPTABLE en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, lo que representa riesgo moderado para la salud de la población , y por lo que se recomienda moderar actividades físicas al aire libre.

En La Razón actualizamos EN VIVO y cada hora el estado de la calidad del aire, con base en el más reciente reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), que advierte sobre la concentración de contaminantes que pueden afectar la salud, como:

Partículas PM10 y PM2.5

Ozono (O3)

Monóxido de carbono (CO)

Dióxido de azufre (SO2)

Dióxido de nitrógeno (NO2)

Calidad del aire por alcaldía en CDMX HOY 7de febrero

A las 16:00 horas de este sábado 7 de febrero, tres estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran BUENA calidad del aire:

Gustavo A. Madero (GAM)

Venustiano Carranza (MER)

Coyoacán (UAX)

Al mismo tiempo, en siete estaciones se registra calidad del aire ACEPTABLE:

Tlalpan (AJM)

Benito Juárez (BJU)

Coyoacán (CCA)

Cuauhtémoc (HGM)

Miguel Hidalgo (MGH)

Álvaro Obregón (PED)

Tláhuac (TAH)

Asimismo, se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos las estaciones:

Azcapotzalco (CAM)

Cuajimalpa (CUA)

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Iztapalapa (SAC)

Iztapalapa (UIZ)

¿Cómo está la calidad del aire este 7 de febrero en el Edomex?

A las 16:00 horas de este 7 de febrero, todas las estaciones de monitoreo en el Estado de México registran BUENA calidad del aire:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Naucalpan (FAC)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Ecatepec (SAG)

Tlalnepantla (TLA)

Tultitlán (TLI)

Coacalco (VIF)

Ecatepec (XAL)

Por otra parte, dos estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

En la Zona Metropolitana del Valle de México se registran altos niveles de radiación ultravioleta (UV), por lo que es necesaria protección al salir a las calles.

No obstante, ante niveles altos de radiación UV se recomienda a la población expuesta al sol utilizar sombrero, gafas con filtro UV y protector solar con FPS 30 o superior.

La calidad del aire a las 16:00 horas de este sábado 7 de febrero de 2026 en la ZMVM. ı Foto: SIMAT

¿Hay riesgo de Contingencia Ambiental HOY 7 de febrero?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, cuando se registran concentraciones elevadas de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

El pasado 1 de enero se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental a nivel regional, en el sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Días después, el 8 de enero, se activó la primera Contingencia Ambiental por ozono en toda la ZMVM.

Durante 2025, la CAMe declaró un total de seis contingencias, la última el 25 de abril.

