Clara Brugada supervisa obras de la Utopía del Maíz en la alcaldía Tlalpan

Al centro, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante la supervisión de la Utopía del Maíz.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, supervisó este sábado las obras de construcción de la Utopía del Maíz, en el pueblo de San Miguel Topilejo de la alcaldía Tlalpan.

Durante su recorrido, la mandataria capitalina agradeció el apoyo de las 446 organizaciones de comuneros, que gracias a la cesión del terreno fue posible desarrollar el proyecto.

Destacó que, una vez concluida la Utopía del Maíz, va a englobar “todos los servicios que siempre soñamos: cultura, deporte, recreación mejor que una Utopía, bienestar, cuidados, salud, medioambiente, trabajo, en fin, todo lo que hemos soñado y queremos aquí en las Utopías".

Resaltó que beneficiará de forma integral a la comunidad de San Miguel Topilejo por medio del Sistema de Cuidados, Casa de día para adultos mayores, Centro de Rehabilitación para personas con discapacidad, Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil, lavandería pública gratuita con 14 lavadoras, instalaciones deportivas, espacios culturales y comedor público subsidiado en el que la comida costará 11 pesos.

Al centro, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. ı Foto: Cortesía

Ante los representantes de este poblado, Clara Brugada mencionó que la Utopía del Maíz fue nombrada así en homenaje a la producción de maíz en Topilejo. Incluso, adelantó, “estamos organizándonos con los productores para que más tortillerías de maíz nativo de la ciudad puedan abrirse” .

Luego de constatar los avances de la obra, Brugada enfatizó que, como esa, se tendrán cien Utopías en toda la Ciudad de México, seis de ellas en la alcaldía Tlalpan.

“La siguiente Utopía en Tlalpan es la de Independencia, la que es un gran espacio, y en donde va a estar una estación del Cablebús y tiene también miles de metros, y va a estar muy bien, porque si algo le falta a Tlalpan, es espacio público” Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno



El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, expresó que la Utopía del Maíz tendrá un laboratorio de semillas, así como tres salones de usos múltiples para que, por ejemplo, la Secretaría del Medio Ambiente desarrolle talleres y actividades relacionadas con el maíz.

En el recorrido por las instalaciones de la Utopía, la Jefa de Gobierno e integrantes de su Gabinete también supervisaron el avance de las áreas de salud.

Al respecto, la secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, precisó que contará con espacios para consulta general, odontología, ginecología. “Vamos a tener un mastógrafo aquí que va a ser muy importante, además de servicios de prevención de citología, dental, entre otros”, detalló la funcionaria.

Dentro de los 40 mil metros que tendrá la Utopía se construye también una alberca para personas con alguna discapacidad y un patio de la salud.

La Jefa de Gobierno pudo verificar, también, el avance de las obras de lo que será aquí el Sistema Público de Cuidados, con áreas para adultos mayores, o Casa de Día, con comedor, un consultorio geriátrico y un espacio de terraza.

En la reunión con los habitantes de San Miguel Topilejo, la mandataria capitalina explicó que la Utopía tendrá una lavandería, además de un espacio para las infancias y otros para terapias físicas y rehabilitación de personas con discapacidad.

Basulto Luviano añadió que se mantendrá el futbol, que era una actividad que ya se realizaba en el deportivo. En tanto que donde se realizaban actividades de charrería será un foro multiusos, en un foro cultural, con techado, una gradería y con un escenario para actividades diversas, además, un auditorio para 400 personas .

En cuanto a actividades deportivas, se detalló que en se podrá practicar frontón, skatepark, pádel, se contará con una cancha de tenis y otra de petanca, así como una jaula de bateo y voleibol de playa.

A todo esto se sumará un parque de juegos infantiles y otro para mascotas; asimismo, la agencia del empleo y áreas para talleres pluriculturales y ambientales.

cehr