Diputada Sanchez Barrios justifica reacción tras altercado con ciclista en la CDMX | VIDEO

La diputada local del Congreso de la Ciudad de México, Diana Sánchez Barrios, fijó postura luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que aparece realizando una señal obscena a un ciclista en calles de la capital del país.

A través de un posicionamiento, la legisladora explicó que el incidente ocurrió mientras circulaba por avenida Cuauhtémoc. Según su versión, un hombre comenzó a seguirla mientras la grababa con su teléfono celular y le hacía señas ofensivas. Indicó que el sujeto portaba gorra y cubrebocas, situación que le provocó temor.

Sánchez Barrios reconoció que su reacción no fue correcta; sin embargo, sostuvo que respondió ante una situación que percibió como acoso. Señaló que se sintió espantada y preocupada debido a antecedentes de violencia en su contra.

La diputada recordó que hace poco más de un año fue víctima de un ataque armado en la vía pública, en el que un agresor le disparó en varias ocasiones. Durante ese atentado murió el comerciante Víctor Esquivel, quien se había acercado a saludarla, y también resultó herido un familiar de la legisladora, quien posteriormente falleció.

Derivado de esos hechos, afirmó que cuenta con medidas de seguridad y protección personal. Añadió que la presencia de una persona con el rostro cubierto que la seguía mientras la grababa le generó una sensación de amenaza similar a la vivida durante la agresión.

Tras la polémica, la legisladora adelantó que analiza presentar una iniciativa en materia de prevención del delito. La propuesta buscaría restringir el ingreso a restaurantes y establecimientos cerrados a personas con el rostro cubierto —como cascos, gorras o cubrebocas cuando no exista un motivo sanitario— con el objetivo de facilitar la identificación de posibles responsables en caso de asaltos.

El video del altercado se viralizó rápidamente y provocó reacciones divididas. Algunos usuarios criticaron la conducta de la diputada al considerar que, por su cargo público, debía mantener una actitud distinta frente a la confrontación; otros señalaron que su reacción podría explicarse por el temor derivado del atentado que sufrió.

¿Quién es Diana Sánchez Barrios?

Diana Sánchez Barrios es diputada del Congreso capitalino y también es identificada por su participación en organizaciones de comerciantes del Centro Histórico. Hasta el momento no se ha informado de denuncias penales relacionadas con el incidente.

El caso abrió nuevamente el debate público sobre la seguridad personal de funcionarios, el acoso en vía pública y los límites de actuación de los servidores públicos ante situaciones de tensión con ciudadanos en espacios públicos.

