Cae ladrón de automovilistas

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, destacó que agentes detuvieron a un hombre identificado como presunto asaltante de automovilistas y transeúntes en las inmediaciones del Viaducto Miguel Alemán y el Boulevard Manuel Ávila Camacho.

En sus redes sociales, el funcionario destacó que los elementos de seguridad persiguieron al sospechoso luego de que atracó a un hombre de 55 años, en la colonia Tacubaya, en Miguel Hidalgo.

2 automovilistas fueron atracados por este sujeto el pasado 7 de febrero

“Rápidamente, los oficiales iniciaron la persecución del posible responsable a quien detuvieron en el área común y conforme a los protocolos de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva, tras la cual se le aseguró una réplica de arma de fuego, una mochila de color negro y dinero en efectivo”, indicó la dependencia capitalina.

La SSC detalló que los policías detuvieron al sujeto de 32 años y luego del cruce de información notaron que cuenta con siete carpetas de investigación en los años 2016, cuatro en el 2017, 2020 y 2025 por los delitos de robo en sus diversas modalidades.