Brugada llama a participar en Primer Simulacro Metropolitano y a construir una cultura de la prevención.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, indicó que el primer Simulacro Metropolitano, a realizarse el próximo 18 de febrero, será un ejercicio que permitirá “convertir ese miedo en acción colectiva y preventiva, y transformar el pánico en protocolos de acción inmediata” a través de este tipo de ejercicios preventivos que salvan vidas y fortalecen la preparación ante escenarios de riesgo.

“Es la primera vez que nos coordinamos con el Estado de México para tener un simulacro metropolitano y lo hacemos porque, como siempre decimos, cada vez más la Ciudad de México es parte de una gran metrópolis, y aquí en esta metrópolis atraviesan millones de personas del Estado de México y también de la Ciudad de México que van al Estado“, subrayó.

Brugada Molina refirió que este tipo de ejercicios, además, permiten a las autoridades contar con mayores soluciones ante escenarios de riesgo. “Tenemos una relación muy estrecha y como sabemos los eventos naturales no respetan fronteras administrativas y nosotros, por lo tanto, también tenemos que tener soluciones ante estos problemas de manera coordinada”, enfatizó.

“Nuestro objetivo es transformar el miedo en una acción colectiva, ordenada y preventiva y convertir el pánico que a veces se siente cuando suena la alerta sísmica en protocolos que tenemos que hacer cada uno de nosotros”, afirmó.

La Jefa de Gobierno convocó a la población en general y al sector privado a registrarse y participar en los simulacros, a fin de saber cómo actuar ante este tipo de eventos naturales, así como preparar la mochila de vida y tener disponibles todos los elementos que puedan fortalecer la protección civil.

“Convocamos a la ciudadanía a participar, (…) queremos que participen todas las escuelas, que participen los hospitales, que participen los centros de trabajo, que participe toda la población y que ensayemos”, invitó.

Brugada Molina aseguró que su gobierno cuenta con un sistema de protección civil robusto, con tecnología que fortalece la prevención, por ello señaló que entre las primeras acciones a realizar en el simulacro será la evaluación de daños por medio del C5 y de sobrevuelos de aeronaves del agrupamiento Cóndores de la policía capitalina; posteriormente se instalará el Comité de Emergencia y los Consejos de Protección Civil en cada una de las 16 alcaldías.

Previo a la realización del simulacro, mil 17 servidores públicos coordinarán los cuadrantes en los que está dividida la ciudad para promover la participación y organización vecinal, en el próximo ejercicio preventivo, a fin de sumar a todo el territorio capitalino y a sus habitantes.

La titular del Ejecutivo local enfatizó que éstos ejercicios forman parte de una política pública de cuidados implementada por su gobierno que ayuda a evaluar la respuesta en todos los niveles. “El Simulacro es un llamado a la acción individual o colectiva para reaccionar de manera ordenada y preventiva”, concluyó.

El miércoles 18 de febrero se activará la alerta sísmica a las 11:00 horas, a través de altavoces del C5, a lo que se sumará la difusión de la señal preventiva por medio de receptores de radio, televisión y dispositivos celulares.

El primer Simulacro Metropolitano plantea una hipótesis de sismo magnitud 7.2 con epicentro a 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional en Oaxaca; a una profundidad de 12 kilómetros.

El segundo simulacro en el que participará la Ciudad de México, en 2026, tendrá lugar el próximo 6 de mayo; mientras que el tercero se llevará a cabo el 19 de septiembre a nivel nacional, como sucede cada año.

Al tomar la palabra, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa Venegas, indicó que el objetivo del próximo simulacro es reforzar la cultura de la prevención y autoprotección de los habitantes de la Ciudad de México.

La funcionaria indicó que es importante que todos participen, que se involucren los integrantes de las familias, los trabajadores y los sectores de la sociedad “porque solamente trabajando juntas y juntos podremos tener una ciudad cada vez más preparada, cada vez más segura y cada vez más resiliente”, puntualizó.

La titular de la SGIRPC detalló que el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) activará la alerta sísmica, mientras que el Centro de Comando, Control, Cómputo y Contacto Ciudadano (C5) la difundirá a través de 13 mil 992 altavoces ubicados en edificios públicos y privados, así como en medios electrónicos.

Urzúa Venegas expuso que durante el simulacro habrá un escenario hipotético de una estructura colapsada en el cruce de las avenidas Hidalgo y Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde equipos de atención de emergencias de la ciudad aplicarán técnicas necesarias de búsqueda, localización, estabilización y extracción de víctimas.

La funcionaria local informó que al día de hoy se han registrado 13 mil 896 inmuebles para participar en el ejercicio preventivo; y convocó a más responsables de espacios, tanto de la ciudad como del Estado de México, a sumarse.

Los inmuebles pueden registrarse en la plataforma: atlas.cdmx.gob.mx/primersimulacro2026, que estará disponible hasta la noche previa al día del simulacro.

El titular de la Agencia de Innovación Pública (ADIP), Ángel Tamariz, informó que durante el simulacro se activará la alerta en teléfonos celulares, de forma complementaria a las alertas sísmicas del C5.

El director de Evaluaciones Técnicas de Factibilidad de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo del Estado de México, Daniel Fernando Gómez Benítez, agradeció a la Jefa de Gobierno la anfitrionía e invitación para sumarse al simulacro, y destacó que la capital y la entidad mexiquense comparten condiciones físicas y sociales similares, particularmente en la zona del Valle de México, lo que hace indispensable actuar de manera coordinada para proteger a la población.

Asimismo, agregó que se activará la alerta sísmica en todo el Estado de México y no sólo en la zona metropolitana, lo que permitirá, además de detectar áreas de oportunidad, conocer las fortalezas con las que se cuenta. En esta entidad se realizará la instalación del Comité de Atención a Emergencias en el C5 estatal y la evaluación inicial de daños, además de desplegar aeronaves del agrupamiento Relámpago.

