Gaby “N” sí arrolló a biker, señala abogada de familia

Jaqueline Oliva, abogada de la familia de Roberto Hernández afirmó que Gaby “N”, quien fue detenida por atropellar y arrastrar al motociclista el 3 de enero, sí es ella y podría alcanzar una pena de entre 20 y 50 años de prisión.

Al salir del juzgado de la colonia Doctores, la litigante explicó que la Fiscalía capitalina comprobó que la sospechosa, detenida en Oaxaca un mes después del crimen, sí es quien conducía el automóvil al momento de arrollar al biker.

“Sí es ella, ella es quien cometió el delito (se comprobó) con todos los datos de prueba, lo que son las periciales, hay testigos, entonces ya nada más vamos a esperar a que se lleve a cabo”, mencionó.

La abogada detalló que un juez de control formuló la imputación de homicidio calificado en contra de Gaby “N”, quien se reservó su declaración y su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será el lunes a las 09:00 horas cuando se defina su situación jurídica.