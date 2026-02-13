Manifestantes y presunto grupo de choque protagonizan trifulca en Ciudad Judicial, CDMX | VIDEO

Un presunto grupo de choque se enfrentó a los manifestantes que, desde la mañana de este viernes, mantenían un bloqueo en el edificio José María Morelos de la Ciudad Judicial, al Centro de la Ciudad de México, lo que escaló en una trifulca con golpes, gritos y lanzamientos de objetos peligrosos.

Como reportaron autoridades capitalinas desde el inicio del día, un grupo de manifestantes se concentró desde alrededor de las 09:00 horas al exterior del citado edificio.





Que alguien les explique a los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México que no pueden hacer paro de labores. Son servidores públicos y no pueden bloquear la impartición de justicia,… pic.twitter.com/MZfRvkUtKS — Mónica O. abogada (@Monicao2712) February 13, 2026

Su objetivo era el de iniciar un bloqueo para denunciar irregularidades en las más recientes elecciones que permitieron a Diego Valdez Medina permanecer al frente del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la CDMX (SUTPJ-CDMX).

Sin embargo, pocas horas después, otro grupo de civiles llegó al lugar del bloqueo y comenzó a atacar a quienes se encontraban en la concentración.

Como quedó atestiguado en videos y reportes locales, el choque derivó rápidamente en un intercambio de golpes, gritos y lanzamientos de botellas, sillas y otros objetos peligrosos.

De acuerdo con reportes quienes arribaron al lugar del bloqueo para romperlo fueron integrantes de un grupo de choque afín al sector contrario del Sindicato, es decir, el “Planilla Naranja”, quienes están de acuerdo con la elección de Valdez como líder del grupo de trabajadores.

⚠️ Protesta en el Poder Judicial de la capital termina en violencia.



Una manifestación laboral escaló a vandalismo y agresiones entre los propios inconformes esta mañana. La tensión obligó a la intervención de autoridades para evitar mayores disturbios.



La jornada dejó daños… pic.twitter.com/IrYGguKX1m — Martha Berra (@MarthaIBerraA) February 13, 2026

Otros reportes aseguran que el choque fue entre manifestantes y elementos de seguridad, si bien en los videos no se aprecia la presencia de policías.

En las grabaciones se aprecia la presencia de patrullas al exterior del edificio José María Morelos. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si por estos hechos hubo personas detenidas, o si resultaron manifestantes lesionados.

¿Por qué hubo un bloqueo en Ciudad Judicial HOY 13 de febrero?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), el bloqueo fue organizado por el sector del Sindicato conocido como “Planilla Guinda” con el objetivo de que “se repitan las elecciones [...] ya que denuncian ilegalidades en el proceso electoral que se llevó a cabo de abril a mayo de 2025 por parte de la ‘Planilla Naranja’, la cual ha estado al frente de dicho sindicato por más de 24 años”.

Los grupos opositores denuncian que la convocatoria se lanzó de forma exprés (en menos de 24 horas) para impedir el registro de otras planillas, dejando a la de Valdez como “planilla única”.

