Mantienen Fase I de Contingencia Ambiental en ZMVM HOY 13 de febrero

La Zona Metropolitana del Valle de México permanece bajo Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono, informó este viernes la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Por lo anterior, la Comisión mantiene las restricciones a la circulación vehicular y recomienda a la población reducir su exposición al aire contaminado, especialmente durante las horas de mayor concentración de contaminantes.

Continúa la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono en la ZMVM pic.twitter.com/S9ZP6qZ4rh — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 13, 2026

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, los modelos meteorológicos muestran la persistencia de un sistema de alta presión sobre la región central del país, lo que provoca viento débil, cielo despejado y ambiente brumoso, condiciones que favorecen la formación y acumulación de ozono durante la tarde.

Las autoridades ambientales estiman que la calidad del aire será de Mala a Muy Mala, con temperaturas máximas de 26 a 27 grados Celsius, por lo que exhortaron a la población a mantenerse informada y atender las recomendaciones de salud.

Suspensión a la circulación por Contingencia Ambiental HOY 13 de febrero

Este viernes 13 de febrero, deberán suspender su circulación de 5:00 a 22:00 horas los vehículos particulares con holograma 2, así como los de holograma 1 con terminación de placa 1, 3, 5, 7, 9 y 0. También se aplicarán restricciones a vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul, con terminación 9 o 0.

En el caso de los taxis, aquellos con restricción podrán circular únicamente de 5:00 a 10:00 horas, mientras que de 10:00 a 22:00 horas deberán suspender actividades. Los vehículos de carga dejarán de circular entre 6:00 y 10:00 horas.

Las autoridades hicieron un llamado especial a infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares para evitar exponerse a los picos de contaminación entre 13:00 y 19:00 horas.

Asimismo, se recomendó suspender actividades al aire libre organizadas por instituciones públicas o privadas, posponer eventos deportivos, culturales y espectáculos masivos, y evitar el ejercicio en exteriores durante el horario crítico.

Para reducir emisiones contaminantes, la CAMe sugirió continuar con el trabajo a distancia, evitar el uso de aerosoles y productos con solventes, y cargar gasolina únicamente después de las 18:00 horas.

