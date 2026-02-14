CDMX registra calidad del aire MUY MALA hoy 14 de febrero: ¿qué pasa con la Contingencia Ambiental?

Conoce el estado de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Este sábado 14 de febrero de 2026, la calidad del aire es MUY MALA en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, lo que representa riesgo muy alto para la salud de la población, mientras la segunda Contingencia Ambiental del año suma casi 48 horas activa.

En La Razón actualizamos EN VIVO y cada hora el estado de la calidad del aire, con base en el más reciente reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), que advierte sobre la concentración de contaminantes que pueden afectar la salud, como:

Partículas PM10 y PM2.5

Ozono (O3)

Monóxido de carbono (CO)

Dióxido de azufre (SO2)

Dióxido de nitrógeno (NO2)

Calidad del aire por alcaldía en CDMX HOY 14 de febrero

A las 15:00 horas de este sábado 14 de febrero, cinco estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran MUY MALA calidad del aire:

Benito Juárez (BJU)

Coyoacán (CCA)

Cuauhtémoc (HGM)

Venustiano Carranza (MER)

Miguel Hidalgo (MGH)

Al mismo tiempo, en cinco estaciones se registra MALA calidad del aire:

Tlalpan (AJM)

Gustavo A. Madero (GAM)

Álvaro Obregón (PED)

Tláhuac (TAH)

Iztapalapa (UIZ)

Solamente una estación registra calidad del aire ACEPTABLE:

Coyoacán (UAX)

Asimismo, se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos las estaciones:

Azcapotzalco (CAM)

Cuajimalpa (CUA)

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Iztapalapa (SAC)

¿Cómo está la calidad del aire este 14 de febrero en el Edomex?

A las 15:00 horas de este 14 de febrero, cinco estaciones de monitoreo en el Estado de México registran MUY MALA calidad del aire:

Atizapán (ATI)

Naucalpan (FAC)

Ecatepec (LLA)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Tlalnepantla (TLA)

Al mismo tiempo, tres estaciones reportan MALA calidad del aire:

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Coacalco (VIF)

Por otra parte, cinco estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

Ecatepec (SAG)

Tultitlán (TLI)

Ecatepec (XAL)

En la Zona Metropolitana del Valle de México se registran altos niveles de radiación ultravioleta (UV), por lo que es necesaria protección al salir a las calles.

Ante niveles altos de radiación UV se recomienda a la población expuesta al sol utilizar sombrero, gafas con filtro UV y protector solar con FPS 30 o superior.

El estado de la calidad del aire a las 15:00 horas del sábado 14 de febrero de 2026. ı Foto: SIMAT

¿Cuántas Contingencias suman en lo que va de 2026?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, cuando se registran concentraciones elevadas de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

El pasado 1 de enero se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental a nivel regional, en el sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

El 8 de enero, se activó la primera Contingencia Ambiental por ozono en toda la ZMVM, y el 12 de febrero se declaró la segunda, que se ha extendido casi dos días.

Durante 2025, la CAMe declaró un total de seis contingencias, la última el 25 de abril.

