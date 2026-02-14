Clara Brugada encabeza boda colectiva en el Auditorio Nacional; reúne a más de 2 mil parejas

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, con una de las parejas que participó en la boda colectiva.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la ceremonia de bodas comunitarias “El Amor transforma y construye comunidad”, donde 2 mil 378 parejas decidieron unir sus vidas legalmente en el emblemático Auditorio Nacional.

La jornada inició con la intervención de la Consejera Jurídica de la Ciudad de México, quien dio la bienvenida a los representantes de los tres poderes de gobierno y felicitó a los contrayentes por dar este paso hacia la consolidación de su comunidad.

Parejas reunidas en el Auditorio Nacional. ı Foto: Cortesía

La ceremonia civil estuvo a cargo de la jueza del Registro Civil, Marcella Lizet De la Torre Martínez, quien recordó que el matrimonio es la unión libre de dos personas que adquieren derechos y obligaciones mutuas , mientras que la jueza Dora Estela Sánchez realizó la declaratoria formal de unión.

Durante el evento, la Jefa de Gobierno realizó la entrega simbólica de actas de matrimonio a cinco parejas representativas. En su mensaje, Brugada Molina resaltó el carácter inclusivo de la ceremonia: “Aquí está representada la juventud, los adultos, las mujeres; son matrimonios diversos, pues en la Ciudad de México tenemos el derecho de tener los matrimonios como queramos”, afirmó.

Brugada destacó el carácter inclusivo de la ceremonia en el Auditorio Nacional. ı Foto: Cortesía

La mandataria agradeció a las autoridades del Auditorio Nacional y al personal funcionario que hizo posible el evento masivo. “Este gobierno cree en el valor de declarar su amor públicamente. Somos una ciudad amorosa y de derechos, que cuida y que acompaña. La Ciudad de México les respalda”, concluyó.

Para finalizar la celebración, la Jefa de Gobierno partió un pastel conmemorativo y encabezó un brindis colectivo con las miles de parejas presentes, reafirmando el compromiso de su administración con la construcción de un tejido social basado en el afecto y la legalidad.

Clara Brugada participa en el brindis colectivo de las bodas colectivas en el Auditorio Nacional. ı Foto: Cortesía

