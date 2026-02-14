La Magdalena Contreras celebra el primer aniversario del Cine Víctor Manuel Mendoza con nuevos proyectos culturales

La alcaldía La Magdalena Contreras celebró este 14 de febrero el primer aniversario de la reapertura del Cine Víctor Manuel Mendoza, mejor conocido como “El Piojito”, con una función especial de Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, una de las películas más nominadas en la temporada de premios 2025–2026, incluida la 98 edición de los Premios Oscar.

Durante su mensaje, el alcalde Fernando Mercado Guaida destacó que la verdadera política pública no solo consiste en rehabilitar espacios, sino en llenarlos de vida.

“Este es el cine de nuestros abuelos, de nuestros padres y ahora de nuestras hijas e hijos. Nuestro querido Piojito es el primer cine comunitario de la ciudad: aquí a nadie se le cobra y las palomitas son gratis” Fernando Mercado Guaida, alcalde de La Magdalena Contreras



A la izquierda, el alcalde de La Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida. ı Foto: Cortesía

El edil resaltó que, en tan solo un año, el cine ha beneficiado a 20 mil personas con 450 funciones gratuitas, además de albergar 10 talleres artísticos, graduaciones escolares, encuentros vecinales y múltiples actividades culturales.

Reconoció que la función de Frankenstein simboliza no solo dar vida a un proyecto, sino mantenerlo con alma, programación constante y comunidad activa.

Por su parte, la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor, anunció que el Cine Víctor Manuel Mendoza ampliará su oferta cultural con la incorporación de teatro, iniciando con la obra ”Entre Pancho Villa y una Mujer Desnuda”, de la dramaturga Sabina Berman, que se presentará el próximo 10 de abril.

Asimismo, destacó que este espacio representa un ejercicio de soberanía cultural y narrativa. Señaló que cada película y cada actividad que se programa busca generar reflexión y transformación en el público, apostando por contenidos que fortalezcan el derecho a la cultura y la identidad comunitaria .

Alcalde Fernando Mercado Guaida celebra primer aniversario del Cine "El Piojito". ı Foto: Cortesía

Ante la presencia de vecinos, expertos cineastas y concejales, así como del director de Bienestar Social, Edgar Barajas; la subdirectora de Cultura, Teresa Green; y el Director General Jurídico y de Gobierno, Jorge Muciño Arias, este último recordó que hace 10 años comenzó el proyecto de rescatar este espacio, cuando el inmueble se encontraba prácticamente en ruinas. Hoy, afirmó, el reto no solo fue rehabilitarlo, sino mantenerlo vivo y lleno de gente.

A lo largo del año, el Cine Víctor Manuel Mendoza ha sido sede del Primavera Documental, Festival Ambulante, Macabro Fest, festivales rumbo al Ariel, el Festival Internacional de Cine de Morelia, Contra Campo, el Festival del Cine de Barrio, la Pachanga Antirracista, el concurso de cortometrajes 100 por ciento contraerense , además de mantener colaboración permanente con la Filmoteca de la UNAM y Procine. También ha presentado cinco obras de teatro gratuitas para la comunidad.

Finalmente, el alcalde reconoció al equipo de cultura de la alcaldía que hace posible cada función, pero sobre todo a las y los vecinos que han hecho suyo el espacio . “Ustedes lo llenan de vida. Son sus familias, sus hijas, sus hijos y sus abuelos quienes le dan sentido a este cine”, expresó.

Fernando Mercado Guaida hizo un llamado a todas y todos los contraerenses a visitar el cine y a invitar a quienes aún no lo conocen. “Es nuestro cine, nuestro Piojito. Si conocen a alguien que todavía no haya venido, tráiganlo para que viva la experiencia y se enamore de este espacio que es de todas y todos”.

