Mauricio Tabe comparte bondades del programa ‘Peso a Peso’ con concejales de otras alcaldías.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, compartió con concejales de distintas alcaldías las bondades del programa “Peso a Peso” que aplica la demarcación desde hace varios años y que al duplicar el Presupuesto Participativo, logra mayores beneficios para las colonias como la reiluminación y el reencarpetado de calles y el arreglo de banquetas.

Indicó que Miguel Hidalgo es la única alcaldía de la Ciudad de México que destina un monto extra al Presupuesto Participativo, y es una fórmula probada que debe replicarse en toda la capital del país para duplicar la inversión en proyectos para las colonias, con lo que se fortalece la decisión vecinal.

“Estamos aquí en este recorrido en San Miguel Chapultepec viendo cómo con el Peso a Peso, que es un programa que tenemos aquí en Miguel Hidalgo para duplicar el Presupuesto Participativo, se han hecho más obras en las colonias: banquetas, repavimentación, reiluminación y compartimos esta experiencia porque también nos interesa saber qué se hace en otras alcaldías para ir mejorando y así asegurarnos de que les vaya muy bien a nuestras vecinas y vecinos en todas las colonias”.

Agregó que ahora que se estaña analizando los proyectos registrados por los vecinos para el Presupuesto Participativo 20226 y 2027, es momento de meter el “Peso a Peso” en toda la Ciudad, al tiempo que recordó la iniciativa que presentó ante el Congreso CDMX para que este programa se implemente por ley.

Mauricio Tabe, indicó que con este programa, se maximiza el impacto del Presupuesto Participativo, ya que de la mano con los vecinos se aseguran obras de infraestructura urbana que benefician de manera más amplia, equitativa y visible a la comunidad.

Detalló que por cada peso del Presupuesto Participativo que los vecinos deciden invertir para reiluminar, repavimentar o arreglar banquetas, la alcaldía pone otro peso, lo que ha permitido que en Miguel Hidalgo se ejecutaran 368 proyectos en cuatro años de administración y ha logrado consolidar a la demarcación como referente en ejecución efectiva del Presupuesto Participativo.

Acompañado por las y los concejales Juana María Pedroza, de Iztapalapa; Ruth Pérez, de Tláhuac; Dánae Calderón, de Tlalpan; Alfredo de Alba, de Xochimilco; Kelsel Jesús Reymundo, de Gustavo A. Madero; César Ramírez, de Cuauhtémoc, así como de Mayeli Ruiz, Rebeca García y Jorge Real, de Miguel Hidalgo, el alcalde recorrió el reencarpetado realizado con el Peso a Peso en la calle Gobernador José Ceballos, en la colonia San Miguel Chapultepec, y que da cuenta del impacto positivo cuando se duplican los recursos del Presupuesto Participativo.

JVR