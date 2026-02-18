Faltan inspectores de trabajo; sólo 32 revisan a más de 460 mil empresas

PERSONAL DE LA STYFE durante el inicio de las inspecciones laborales de empresas digitales.

No nos da la vida para ir a todos: STyFE

“Muchas veces la salida más fácil que encontramos como trabajadores ante las injusticias es renunciar, pero a mí se me hizo muy injusto, por eso solicité una inspección laboral, aunque, desafortunadamente, quedó en nada”, contó con desánimo Ángel Armando, integrante de la coordinación nacional del Frente Nacional por las 40 horas, ante el déficit de inspectores de trabajo en la capital.

En septiembre de 2021, durante el confinamiento por Covid-19, el empleado sufrió de burnout y depresión por el hostigamiento, precarización y violaciones a derechos laborales en una empresa dedicada a los deportes, cuya razón social es omitida a petición del activista.

LA ATENCIÓN ı Foto: Especial

“Nos bajaron el sueldo en la pandemia, a mí, 30 por ciento. Se fueron varias personas y por un año tenía que echarme jornadas de 12 horas. Padecía de burnout, se me caía el pelo, bajé de peso como nunca había bajado antes, la piel se me tornó pálida.

“Me tuve que salir del departamento que rentaba, en la Obrera, porque era eso o que no comiéramos mi perrita y yo. Terminaban las juntas laborales y me ponía a chillar, por todo lo que nos decían. Eso me provocó la peor depresión de mi vida”, relató a La Razón.

EL DATO: LA SECRETARÍA de Trabajo pone a disposición de la ciudadanía el teléfono 55-5709 3233 para aclarar dudas o denunciar una inspección laboral en su centro de trabajo.

La gota que derramó el vaso, explicó, fue darse cuenta que la empresa para la que trabajaba lo tenía registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con un salario menor del que en realidad ganaba, una de las prácticas ilegales más comunes en empresas que buscan evadir impuestos.

Cotizar ante el IMSS sin el salario íntegro también implica pérdidas para la pensión del trabajador, por ello, pidió una inspección laboral, un mecanismo para vigilar y sancionar incumplimientos de obligaciones laborales.

“Desafortunadamente me mandaron por un tubo, porque dijeron que no se podía hacer la inspección ni hacer nada contra la patronal. Me frustró mucho eso”, expresó Ángel Armando.

La titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), Inés González Nicolás, afirmó a este diario que, actualmente, hay 32 inspectores laborales, quienes tienen que asegurarse de que las 460 mil 760 pequeñas, medianas y grandes empresas que hay en la capital cumplan con la ley.

“La Secretaría de Trabajo tiene 32 inspectores y ocho abogados especializados que hacen la resolución, en este momento. Antes de diciembre 25, sólo teníamos 32 y 10 de ellos se quedaban en la oficina para hacer la revisión de las actas y resolver positiva o negativamente.

“Estamos esperando dos más para que sean 10 abogados para que puedan resolver cada inspección que hacen los inspectores in situ, en la empresa, en los centros laborales”, indicó la funcionaria en entrevista.

17 De las 32 personas inspectoras en 2025 son mujeres, de acuerdo con la STyFE

De acuerdo con la secretaria de Desarrollo Económico capitalina, Manola Zabalza Aldama, en 2025 sobre la capital mexicana había 460 mil 760 unidades económicas, en su mayoría microempresas. Si estos 32 inspectores quisieran revisar las condiciones laborales de todos estos negocios, cada uno tendría que vigilar 14 mil 399 empresas este año.

En otras palabras, cada inspector debería acudir a 48 empresas diariamente, una cada 10 minutos, sin descansos durante todos los 304 días laborales de este año para asegurarse de que la Ley Federal del Trabajo se cumpla y proteger a las y los trabajadores capitalinos.

“No hay manera humana de revisar todas las empresas de la ciudad. No estamos sorprendidos por el dato, pero sí nos entristece que desde afuera el discurso sea a favor de los trabajadores y las 40 horas, pero desde dentro se esté beneficiando sólo a la clase empresarial con cosas como éstas”, comentó Ángel Armando.

En tanto, González Nicolás comentó que, comúnmente, le indican a los trabajadores que ellos son los principales inspectores y que deben denunciar.

La titular de la STyFE reconoció que los recursos de la dependencia no son los suficientes para la atención de las problemáticas en empresas.

“No nos da la vida para ir a todos los centros laborales, por eso creamos el autocumplimiento, pero también invitamos a los trabajadores a que denuncien cuando no están recibiendo sus derechos”, dijo la funcionaria local.

Una de las medidas impulsadas por la dependencia es la autoevaluación de las empresas mediante una plataforma de verificación laboral.

En dicha plataforma las empresas presentan una serie de documentos para estar exentas de ser inspeccionadas por un año. Cada 365 días las firmas deben cumplir con esto e indicar cuántos trabajadores tienen, sus registros ante el IMSS y presentar los debidos documentos.

De acuerdo con el Programa Anual de Trabajo 2025, la STyFE tenía por objetivo llevar a cabo mil inspecciones laborales, de las cuales 950 serían extraordinarias y 50 ordinarias. Entre octubre de 2024 y agosto de 2025, el primer año de la actual administración local, sólo realizó 592 visitas a centros de trabajo.

Esta cifra representa 59.2 por ciento del total de la meta de revisiones planteadas y apenas 0.1 por ciento de los centros laborales susceptibles de ser inspeccionados.

Ángel Armando y el Frente por las 40 horas promueven la disminución de la jornada laboral y acompañamiento a trabajadores víctimas de violencia o incumplimiento de obligaciones laborales.

González Nicolás aseveró que su administración busca el diálogo entre empresas, sindicatos, trabajadores y el Gobierno.

“Creemos mucho en el diálogo, nuestro último recurso es la multa. Lo que nos importa es que las empresas cumplan porque así se garantizan los derechos de los trabajadores”, sostuvo.

ATENCIÓN AL ENTORNO DIGITAL. La STyFE anunció ayer la puesta en marcha del inicio de la implementción de la legislación en plataformas digitales para pasar del acompañamiento institucional a la fase de verificación del cumplimiento de obligaciones patronales.

De acuerdo con la dependencia, las inspecciones serán focalizadas en sectores estratégicos de la economía y será profundizada de manera progresiva.

“Con estas acciones, la capital avanza en la implementación efectiva de la reforma laboral en materia de trabajo en plataformas digitales”, precisó González Nicolás en un comunicado.