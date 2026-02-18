¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 18 de febrero: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el tiempo de avance entre los trenes se encuentra entre los cinco y seis minutos

Tiempos de espera HOY en el Metro CDMX
Tiempos de espera HOY en el Metro CDMX Foto: Cuartoscuro
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 18 de febrero.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

TE RECOMENDAMOS:
CLARA BRUGADA junto a José Esparza y autoridades de la Segiagua, ayer, en conferencia en materia hídrica.
Destinan 7 mil millones a 643 obras

Anuncia Brugada inversión histórica para agua y drenaje

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 3

  • “Nos dejan esperando en estaciones por más de 5 minutos eso no cero a ninguna afluencia. Detenidos en Hidalgo línea 3″
  • “Otra vez línea 3 un asco, ayer se quedó parado 15 minutos en etiopia y hoy también”
  • “La línea 3 va haciendo base en cada estación dirección indios verdes”
  • “Línea 3, otra vez, 10 minutos parados en Zapata y en cada estación haciendo base”

Otras líneas afectadas

  • “Línea de Martin Carrera verde ya está a reventar”
  • “Si piensan mandar metros a la línea #4? 7 minutos en carrera esperando”
  • “¿Qué pasa en la línea B? 25 minutos de Bosque de Aragón a San Lázaro, lo normal son 12, 13 minutos"
  • “Ya pasó 1 hora y media de tu revisión del tren en la línea b”
  • “¿Por qué se está deteniendo el metro en línea 7? No hay tanta gente"

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
LA CONTAMINACIÓN en la zona de Iztapalapa impedía observar la Sierra de Santa Catarina, ayer
Incendio en Nezahualcóyotl, Estado de México

Incendio en Neza abona a la mala calidad del aire