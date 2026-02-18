Metro CDMX HOY 18 de febrero: Estas son las líneas con marcha lenta

Tiempos de espera HOY en el Metro CDMX

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 18 de febrero.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:



Continúa afluencia de moderada a alta y buen avance de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, A y B. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.



Mantente informado a través de nuestros canales oficiales.… pic.twitter.com/e6EAPjWfcF — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 18, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 3

“Nos dejan esperando en estaciones por más de 5 minutos eso no cero a ninguna afluencia. Detenidos en Hidalgo línea 3″

“Otra vez línea 3 un asco, ayer se quedó parado 15 minutos en etiopia y hoy también”

“La línea 3 va haciendo base en cada estación dirección indios verdes”

“Línea 3, otra vez, 10 minutos parados en Zapata y en cada estación haciendo base”

Otras líneas afectadas

“Línea de Martin Carrera verde ya está a reventar”

“Si piensan mandar metros a la línea #4? 7 minutos en carrera esperando”

“¿Qué pasa en la línea B? 25 minutos de Bosque de Aragón a San Lázaro, lo normal son 12, 13 minutos"

“Ya pasó 1 hora y media de tu revisión del tren en la línea b”

“¿Por qué se está deteniendo el metro en línea 7? No hay tanta gente"

