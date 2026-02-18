Metro CDMX HOY 18 de febrero: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 18 de febrero.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
Anuncia Brugada inversión histórica para agua y drenaje
¿Qué líneas presentan retrasos?
Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 3
- “Nos dejan esperando en estaciones por más de 5 minutos eso no cero a ninguna afluencia. Detenidos en Hidalgo línea 3″
- “Otra vez línea 3 un asco, ayer se quedó parado 15 minutos en etiopia y hoy también”
- “La línea 3 va haciendo base en cada estación dirección indios verdes”
- “Línea 3, otra vez, 10 minutos parados en Zapata y en cada estación haciendo base”
Otras líneas afectadas
- “Línea de Martin Carrera verde ya está a reventar”
- “Si piensan mandar metros a la línea #4? 7 minutos en carrera esperando”
- “¿Qué pasa en la línea B? 25 minutos de Bosque de Aragón a San Lázaro, lo normal son 12, 13 minutos"
- “Ya pasó 1 hora y media de tu revisión del tren en la línea b”
- “¿Por qué se está deteniendo el metro en línea 7? No hay tanta gente"
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT