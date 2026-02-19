Ante sismos capacitan a 14 mil trabajadores

UN GRUPO de trabajadores en su punto de reunión, ayer, en el simulacro.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que, con rumbo al Mundial de Futbol, han sido capacitadas 14 mil personas de los sectores hotelero y restaurantero acerca de cómo actuar en caso de un sismo o de alguna otra emergencia.

En una conferencia posterior al Primer Simulacro Metropolitano, la mandataria explicó que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil ha trabajado en la materia y su administración ha tenido reuniones con la FIFA para la preparación de las acciones de prevención.

SIMULACIÓN del rescate de una persona afectada en un temblor ı Foto: Especial y David Patricio›La Razón

El Dato: LA SECRETARÍA de Protección Civil indicó que en caso de que un movimiento telúrico sea igual o mayor a seis, sin importar la distancia, se activa la alerta sísmica en la ciudad.

“Por parte del Gobierno de la Ciudad, estamos desarrollando un proceso de coordinación, de capacitación en hoteles, en restaurantes. Llevamos 14 mil personas capacitadas y vamos a continuar con esta tarea y también se va a difundir más”, mencionó.

TE RECOMENDAMOS: El cuerpo permaneció en Tlaxcala desde 2017 Exigen indagar a autoridades por negar búsqueda de Elena Liliette

Brugada Molina además sostuvo que su Gobierno ya cuenta con diseños de publicaciones para que toda persona extranjera que arribe a la capital sepa cómo actuar ante un temblor u otra situación de riesgo.

El próximo 11 de junio, el Estadio Banorte, antes Azteca, será la sede del partido inaugural del Mundial de Futbol entre las selecciones de México y Sudáfrica.

PERSONAL de Protección Civil vigila el ejercicio de prevención sobre Reforma. ı Foto: Especial y David Patricio›La Razón

8.2 millones de capitalinos participaron en el Primer Simulacro Metropolitano

Para este evento deportivo, las autoridades esperan la visita de cerca de cinco millones de turistas.

La morenista llamó a la ciudadanía a continuar con su preparación para afrontar un movimiento telúrico, luego de que calificó como “éxito rotundo” el Primer Simulacro Metropolitano, en el que participaron la Ciudad de México y el Estado de México.

“Debemos transformar el miedo que nos da cuando escuchamos un altavoz o cuando escuchamos la alerta en los teléfonos, transformarla en protocolos de nuestra vida para nuestra familia y de lo que tenemos que hacer de inmediato”, comentó la funcionaria.

33 mil 804 se registraron para participar en el ejercicio de prevención de ayer

De acuerdo con las autoridades capitalinas, de los 13 mil 998 altavoces instalados sonaron 13 mil 786 durante el simulacro de las 11:00 horas, lo que representa 98 por ciento de funcionamiento. Sobre la alerta en teléfonos móviles, Brugada Molina dijo que México se convirtió en el cuarto país del continente en contar con esta tecnología.

En la zona metropolitana se estimó que participaron 33 mil 804 inmuebles, de los cuales 23 mil 560 fueron privados y 10 mil 244, públicos. La Jefa de Gobierno además precisó que el tiempo promedio de evacuación fue de 1 minuto con 52 segundos y se reportó la participación de 8.2 millones de personas.

Durante el simulacro colaboraron más de cinco mil funcionarios públicos del Gobierno capitalino y se activaron las estructuras que forman parte de los simulacros: el comité de emergencia dirigido por Brugada Molina; los 16 consejos de protección civil en las alcaldías; las 72 coordinaciones territoriales correspondientes a los sectores de policía y los mil 17 cuadrantes, donde se desplegó un equipo de atención en cada uno.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana movilizó a 16 mil 451 policías en distintas áreas apoyados con mil 632 vehículos, 10 ambulancias, cinco motoambulancias y cinco helicópteros Cóndores, de igual manera el simulacro también se llevó a cabo en los 13 centros de internamiento penitenciarios.

Además del simulacro convencional, el Gobierno capitalino hizo en Paseo de la Reforma y Avenida Juárez una serie de demostraciones de rescate vertical, extracción vehicular, atención a estructura colapsada y evacuación aeromédica.

En el sector educativo, tres mil 980 escuelas reportaron su participación, con un total de un millón 276 mil 211 personas entre estudiantes y personal. Asimismo, 13 universidades se sumaron al ejercicio.

La Secretaría de Movilidad informó que se activaron los protocolos de seguridad y revisión en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Los trenes de las 12 líneas detuvieron su marcha como parte del protocolo de emergencia civil y reanudaron la operación tres minutos después.

Por su parte, más de dos mil personas de la Secretaría de Obras y Servicios llevaron a cabo recorridos en vialidades primarias de la Ciudad de México para revisar la infraestructura urbana.