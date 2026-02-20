Megacentro de vacunación en la UNAM aplicará hasta 7 mil 500 dosis diarias contra sarampión

La directora de Atención Médica de Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Sandra Domínguez Lozano, informó que, en coordinación con autoridades universitarias, se retomará el megacentro de vacunación para aplicar exclusivamente la vacuna contra el sarampión.

En entrevista con el periodista Javier Solórzano en el programa Mediodía con Solórzano de La Razón de México, la funcionaria explicó que en esta etapa solo se aplicará la vacuna contra el sarampión, a diferencia de jornadas anteriores donde se ofrecían varias inmunizaciones.

Domínguez Lozano precisó que el megacentro no se instalará en el Estadio Olímpico Universitario, sino en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM.

“Es muy importante señalar que no vamos a estar en el estadio olímpico, vamos a estar en el Centro de Exposiciones y Congresos. El clima no nos está favoreciendo, hace mucho sol y calor; las personas se nos pueden deshidratar. Para seguridad de la comunidad y de nuestros vacunadores, se hará en un espacio cerrado”, explicó.

Fechas, horarios y capacidad

El megacentro operará del 23 al 26 de febrero, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Se prevé aplicar aproximadamente 7,500 vacunas por día, lo que representa entre 30 mil y 32 mil dosis disponibles durante los cuatro días.

Se entregarán 7,500 fichas diarias. En caso de que se agoten, se cerrará la fila hasta donde alcance el número de vacunas disponibles.

“Si se nos acaban las 7,500 fichas, vamos a cortar la fila donde lleguen esas 7,500, porque es la cantidad de vacuna que tenemos disponible para este megacentro”, puntualizó.

¿Quiénes pueden vacunarse?

La jornada no está limitada a la comunidad universitaria; está abierta a toda la población.

Niñas y niños de 1 a 12 años: recibirán la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis). Es indispensable presentar la Cartilla Nacional de Vacunación.

Personas de 13 a 49 años: recibirán la vacuna contra sarampión y rubéola. Si cuentan con cartilla, es recomendable llevarla, aunque no es obligatorio como en el caso de menores.

Además, se contemplarán excepciones para mayores de 49 años que sean docentes o profesionales de la salud, debido a su mayor nivel de exposición. En estos casos, deberán presentar identificación vigente que acredite su actividad.

La directora destacó que el proceso será ágil, ya que en esta ocasión solo se aplicará una vacuna.

“La idea es que acudan dispuestos a vacunarse y a cuidarse, y sobre todo a cuidarnos a todos”, subrayó.

