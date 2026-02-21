Clara Brugada reconoce a 507 cadetes graduados; meta es sumar a 2,500 elementos a la SSC en 2026

Clara Brugada, Jefa de Gobierno, y Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, en la graduación de cadetes de la Universidad de la Policía.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la ceremonia de graduación de 507 cadetes de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, a quienes convocó a servir con cercanía a la gente y conocer las necesidades de cada territorio.

Desde el Altar a la Patria, en el Bosque de Chapultepec, la mandataria capitalina reconoció a las y los cadetes pertenecientes a cuatro generaciones de policías de proximidad, analistas tácticos, investigadores y del sistema penitenciario, así como a 41 hombres y 65 mujeres que se incorporaron al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y a 44 mandos habilitados, quienes concluyeron su proceso de formación para asumir sus responsabilidades de liderazgo.

Graduación de 507 cadetes de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. ı Foto: Cortesía

Detalló que en 2025 se formaron mil 661 policías, por lo que la meta para 2026 será que otros 2 mil 500 elementos se preparen en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.

Clara Brugada añadió que la formación y profesionalización policial es uno de los pilares fundamentales de la estrategia de seguridad en la capital, que a la fecha da continuidad a los ejes de: mejora a las condiciones de la policía, garantizar mayor tecnología y la preparación y la atención a las causas.

“No basta con tener policías eficientes y honestos, la Ciudad de México necesita policías formados en la cercanía y la proximidad ”, expresó.

“No queremos a la corrupción, no queremos a la ineficacia, no queremos a la simulación, pero sí queremos las convicciones y los valores con los cuales ustedes se formaron: siempre con honestidad, siempre sirviendo a la población con una convicción clara de que la gente espera mucho de ustedes” Clara Brugada, Jefa de Gobierno



Al centro, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho. ı Foto: Cortesía

Asimismo, la Jefa de Gobierno dio la bienvenida a las y los 507 cadetes “la mejor policía del país”, lo que, enfatizó, “no es una frase hueca”, pues desde 2019 se mantiene a la baja la incidencia delictiva.

Sobre los delitos de alto impacto, expuso que hasta el pasado 20 de febrero se registró una disminución del 16.25 por ciento respecto a 2025 . En este mismo periodo se registraron disminuciones del 10 por ciento en homicidio doloso y del 20 por cientos en las víctimas de este ilícito; del 16.05 por ciento en lesiones dolosas por disparo con arma de fuego; del 35.7 por ciento en robo de vehículo con y sin violencia, y del 14.85 por ciento en robo a transeúnte en vía pública con violencia.

“Nuestro reto es lograr que estos grandes resultados, estas grandes disminuciones que se tienen en los delitos vayan a la par con la percepción que tiene la población”, concluyó Brugada Molina.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno, encabeza la graduación de 507 cadetes de la Universidad de la Policía. ı Foto: Cortesía

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, indicó que de los 507 nuevos policías 282 son hombres y 225 mujeres, quienes tras concluir su proceso de formación se integran al estado de fuerza para fortalecer las labores de protección a la ciudadanía.

Durante la ceremonia de graduación, el funcionario detalló que se trata de cuatro generaciones de cadetes formados en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México:

295 y 297, con perfil de policía de proximidad

296, con perfil de analista táctico e investigador

Séptima, con perfil de policía penitenciario

cehr