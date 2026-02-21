Metro CDMX: Reportan que hombre se vistió de mujer para entrar a vagón exclusivo; es detenido

Usuarios denunciaron que hombre con prendas femeninas intentó viajar en el vagón exclusivo de mujeres.

Un hombre fue detenido por elementos de seguridad del Sistema de Transporte Colectivo Metro luego de que usuarias lo señalaran por ingresar presuntamente disfrazado al área exclusiva para mujeres.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron dentro de instalaciones del Metro de la Ciudad de México, donde pasajeras detectaron la presencia del individuo en el vagón destinado únicamente a mujeres y menores de edad.

Tras notar actitudes que consideraron inusuales, solicitaron el apoyo de policías asignados a la vigilancia del transporte.

TE RECOMENDAMOS: Lo que debes saber Megacentro de vacunación en la UNAM aplicará hasta 7 mil 500 dosis diarias contra sarampión

La persona señalada no viajaba en vagones exclusivos ni incurrió en actos de acoso.

Fue asegurada por elementos de Seguridad después de arrojar un objeto metálico a la zona de vías en la estación Garibaldi, Línea 8, conducta que representa un riesgo para la operación y la… — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 21, 2026

Al aproximarse los uniformados, el sujeto habría intentado huir y, en medio de la movilización, tomó un extintor que se encontraba en el andén para lanzarlo hacia la zona de vías. La acción obligó a activar protocolos de seguridad para descartar riesgos en la circulación de los trenes y evitar afectaciones mayores en la operación del servicio.

Elementos de seguridad, lograron asegurar al hombre dentro de las instalaciones y lo pusieron a disposición del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación jurídica.

Por su parte, el Metro de la CDMX informó que la detención del sujeto no se debió a que viajara en vagones exclusivos o que incurriera en actos de acoso, por lo que el motivo de su arresto se debió a que arrojo un objeto identificado como un extintor a las vías del metro en la estación Garibaldi.

Asimismo, las autoridades reiteraron el llamado a las y los usuarios a reportar cualquier situación de riesgo y a respetar las áreas designadas dentro del sistema de transporte para garantizar la seguridad de quienes diariamente utilizan este servicio en la Ciudad de México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL