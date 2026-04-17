Detienen un sujeto por su presunta participación en el feminicidio de Edith Guadalupe

Detienen a un sujeto por su presunta participación en el feminicidio de Edith Guadalupe.

La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó la detención de un sujeto ligado al feminicidio de Edith Guadalupe, cuyo cuerpo fue encontrado en un edificio ubicado en la alcaldía Benito Juárez.

“El detenido se desempeñaba como vigilante del edificio al que ingresó la víctima el día de su desaparición”, señaló la Fiscalía capitalina en un comunicado compartido en redes sociales.

Además, indicó que el sujeto detenido presuntamente habría tenido un altercado con Edith y la habría agredido.

Entre los principales datos de prueba recabados por las autoridades de la capital se encuentran:

El informe de criminalística,

Un dictamen médico forense preliminar, así como

El hallazgo de manchas de sangre en la caseta de vigilancia, lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos.

La Fiscalía de la CDMX afirmó que el detenido será presentado ante la autoridad judicial en las próximas horas, donde se definirá su situación jurídica.

Fiscalía CDMX aprehende a probable responsable por feminicidio de Edith Guadalupe. pic.twitter.com/4AMcHpn5pn — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 18, 2026

La institución dirigida por Bertha Alcalde Luján afirmó que va a continuar con las investigaciones hasta esclarecer el feminicidio de la joven.

La captura del guardia de seguridad ocurrió horas después de que la FGJ-CDMX revelara que ya había identificado a un hombre ligado al caso.

La institución subrayó que la persona detenida “se considera inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial competente”.

El caso de Edith Guadalupe genera conmoción en CDMX

El caso generó conmoción luego de que la joven fuera encontrada sin vida en el sótano de un edificio al que acudió tras una supuesta oferta de trabajo.

Los primeros peritajes señalaron que el cuerpo de Edith Guadalupe presentaba golpes, lo que reforzó la línea de investigación bajo el delito de feminicidio.

El caso abrió una investigación interna por posibles fallas en la actuación de servidores públicos. Como parte de estas indagatorias, varios funcionarios fueron separados de sus cargos de manera preventiva.

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JVR