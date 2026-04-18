Vigilante de edificio donde entró Edith negó haberla visto; su cuerpo fue hallado en el sótano del lugar.

Un vigilante del edificio donde Edith Guadalupe fue vista por última vez negó haberla visto en el lugar. Posteriormente, su cuerpo fue hallado en el sótano del lugar. También, fue detenido un hombre que trabajaba en el mismo inmueble, acusado del feminicidio de la joven de 21 años de edad.

Durante la búsqueda de la mujer, los familiares comenzaron a investigar cuáles fueron los últimos lugares que visito la víctima. Así dieron con el edificio ubicado en la alcaldía Benito Juárez.

Ahí, el vigilante tuvo una interacción con la familia de Edith Guadalupe. Los afectados le mostraron la foto de la mujer, a lo que el sujeto negó haberla visto en el lugar.

“Se le pidió a al vigilante. Se le enseñó la foto de la niña, se le dijo, ‘es que mi niña entró’. Él nos dijo, ‘no, aquí no’. Se le dio un número de departamento que la niña nos dijo, ‘este, voy a entrar al departamento tal’”, señalaron los familiares de la víctima.

Posteriormente, afirmó que el departamento que le mencionaron no existía en el edificio ubicado en la alcaldía Benito Juárez.

El papá de Edith Guadalupe exige a la Fiscalía de CDMX que no se castigue a un chivo expiatorio por el feminicidio de su hija



Dice que la joven fue quien compartió la ubicación del lugar al que acudió a buscar trabajo pic.twitter.com/qJAFWEvvmQ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 18, 2026

Tiempo después, el cuerpo de la joven de 21 años de edad fue hallado en el sótano del edificio, con huellas de violencia.

Horas más tarde, la fiscalía de la Ciudad de México informó la detención de un vigilante del edificio al que Edith entró por última vez. Se trata de un sujeto identificado cono Juan Jesús “N”.

Hasta el momento, se desconoce si el hombre que negó haberla visto fue el mismo que hoy ha sido capturado por las autoridades de justicia de la capital del país.

Apareció sin vida en un edificio en Alcaldía Benito Juárez ı Foto: Redes sociales

Así ocurrió el ataque a Edith Guadalupe

De acuerdo con la Fiscal de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, el hombre atacó en repetidas ocasiones a Edith en la caseta de vigilancia del edificio ubicado en la alcaldía Benito Juárez.

El arma que utilizó, según la autoridad, fue un desarmador, con el cual atacó a la joven de 21 años de edad.

Posteriormente, Juan Jesús “N” habría ocultado el cuerpo el sótano con arena. Se desconoce si introdujo el cuerpo en una bolsa, como fue localizado este viernes.

“Las primeras indagatorias indican que Juan Jesús ‘N’ golpeó y atacó a la víctima con un desarmador en múltiples ocasiones privándola de la vida. Posteriormente ocultó el cuerpo en el sótano del estacionamiento con arena”, señaló la Fiscal capitalina en un video publicado en la red social X.