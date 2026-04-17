Identifican a presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe; investigan a funcionarios

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informaron que ya fue identificado un presunto responsable en el feminicidio de Edith Guadalupe, joven de 21 años que fue localizada sin vida en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez, tras haber sido reportada como desaparecida.

De acuerdo con la actualización oficial, las investigaciones han permitido ubicar a una persona posiblemente vinculada con el crimen; sin embargo, hasta el momento no se han revelado detalles sobre su identidad ni se ha confirmado su detención, ya que continúan las diligencias para su localización.

Apareció sin vida en un edificio en Alcaldía Benito Juárez ı Foto: Redes sociales

El caso generó conmoción luego de que la joven fuera encontrada sin vida en el sótano de un edificio al que acudió tras una supuesta oferta de trabajo. Los primeros peritajes señalaron que el cuerpo de Edith Guadalupe presentaba golpes, lo que reforzó la línea de investigación bajo el delito de feminicidio.

Las autoridades también han trabajado en la reconstrucción de los últimos movimientos de la víctima mediante cámaras de videovigilancia, así como en la identificación de personas que pudieron haber tenido contacto con ella antes de su desaparición.

En paralelo, el caso abrió una investigación interna por posibles fallas en la actuación de servidores públicos. Como parte de estas indagatorias, varios funcionarios fueron separados de sus cargos de manera preventiva.

Las medidas se tomaron tras señalamientos sobre presuntas omisiones, retrasos en la búsqueda e incluso acusaciones de conductas indebidas durante el proceso de atención a la familia de la víctima. Las autoridades capitalinas aseguraron que no habrá impunidad en caso de comprobarse responsabilidades.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abiertas diversas líneas de investigación, entre ellas la posible relación del caso con esquemas de engaño mediante ofertas laborales.

Por ahora, el avance más relevante es la identificación del presunto agresor, un paso clave que podría derivar en su pronta captura y en el esclarecimiento total del feminicidio.

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MSL