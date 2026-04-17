¿Quién es el hombre acusado por el feminicidio de Edith Guadalupe?

La Fiscalía de la Ciudad de México informó que ya hay un hombre detenido por su probable participación en el feminicidio de Edith Guadalupe, una joven de 21 años que fue encontrada muerta en un inmueble ubicado en la alcaldía Benito Juárez.

En ese sentido, las personas que se han interesado sobre el caso comenzaron a preguntarse quién es el sujeto ligado a la muerte de la joven.

¿Quién es el hombre acusado por el feminicidio de Edith?

De acuerdo con la Fiscalía de la CDMX el hombre detenido se desempeñaba como vigilante del edificio al que la víctima acudió para buscar trabajo.

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La propia institución indicó que el hombre responde al nombre de Juan Jesús “N”, quien es manejado como inocente hasta que se demuestre lo contrario y exista una condena de un juez.

La Fiscal de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, indicó que el hombre atacó en repetidas ocasiones a Edith en la caseta de vigilancia del edificio ubicado en la alcaldía Benito Juárez.

El arma que utilizó, según la autoridad, fue un desarmador, con el cual atacó a la joven de 21 años de edad.

Posteriormente, Juan Jesús “N” habría ocultado el cuerpo el sótano con arena. Se desconoce si la introdujo el cuerpo en una bolsa, como fue localizado este viernes.

“Las primeras indagatorias indican que Juan Jesús N golpeó y atacó a la víctima con un desarmador en múltiples ocasiones privándola de la vida. Posteriormente ocultó el cuerpo en el sótano del estacionamiento con arena”, señaló la Fiscal capitalina en un video publicado en la red social X.

La fiscal general, Bertha Alcalde, informa que fue aprehendido un probable responsable por los hechos relacionados con la muerte de Edith Guadalupe, de 21 años.



Continuamos con la investigación para garantizar justicia. pic.twitter.com/a6K6wh5stU — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 18, 2026

Después de su detención, el hombre será presentado ante la autoridad judicial en las próximas horas, donde se determinará su situación jurídica.

Las autoridades de la CDMX informaron que seguirán trabajando hasta las últimas consecuencias en el caso.

Hasta el momento, los peritos de la Fiscalía capitalina han realizado la necropsia de ley al cuerpo de Edith.

Ahora, los familiares de Edith Guadalupe, quienes acusan omisiones por parte de elementos de la Fiscalía de la CDXM, se encuentran a la espera de recibir el cuerpo de la joven de 21 años.

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JVR