Se enfría la CDMX: Activan Alerta Amarilla por bajas temperaturas para este domingo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por bajas temperaturas para la madrugada del domingo 22 de febrero, debido al descenso térmico previsto en zonas altas de la Ciudad de México.

De acuerdo con la dependencia capitalina, el termómetro podría descender entre 4 y 6 grados Celsius, principalmente durante el periodo comprendido de las 02:00 a las 08:00 horas, cuando se esperan las condiciones más frías del día.

El aviso está asociado al ingreso de un frente frío el centro del país, el cual provocará un ambiente frío al amanecer tras varios días de temperaturas templadas en la capital.

¿Cuáles son las alcaldías con alerta?

Las demarcaciones donde se activó la Alerta Amarilla son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Estas zonas suelen registrar temperaturas menores por su mayor altitud y cercanía con áreas boscosas y montañosas.

Recomendaciones para la población

Para reducir riesgos por el frío, la SGIRPC recomienda:

Usar varias capas de ropa , incluyendo abrigo, gorro y bufanda.

Cubrir nariz y boca al salir para proteger las vías respiratorias.

Mantener hidratación adecuada y consumir alimentos ricos en vitaminas A y C.

Evitar cambios bruscos de temperatura y permanecer en lugares cálidos y ventilados.

No utilizar anafres o braseros en espacios cerrados, para prevenir intoxicación por monóxido de carbono.

Prestar especial atención a personas en situación de calle, adultos mayores o quienes padezcan enfermedades respiratorias, y reportar cualquier emergencia a 911 o Locatel al 55 5658 1111.

La SGIRPC enfatizó que continuará con vigilancia permanente del clima y podría activar nuevas alertas si las temperaturas bajan aún más.

El Gobierno de la Ciudad de México hace un llamado a la ciudadanía para seguir las recomendaciones oficiales, mantenerse informado a través de medios confiables y actuar con precaución para evitar enfermedades respiratorias o accidentes por las bajas temperaturas

MSL