Clara Brugada respalda a las Fuerzas Armadas tras el abatimiento de ‘El Mencho’

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, expresó su respaldo a las Fuerzas Armadas y al Gabinete de Seguridad , luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmara el deceso de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

En un mensaje a través de la red social X, la mandataria capitalina señaló: “Todo el respaldo a la Defensa, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y al Gabinete de Seguridad”.

Todo el respaldo a @Defensamx1, @GN_MEXICO_, Fuerzas Armadas y al @GabSeguridadMX. Debido a estos acontecimientos convoqué al Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz de la Ciudad de México para garantizar las acciones necesarias de prevención en coordinación con las fuerzas… https://t.co/EBcSOQLSGP — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 22, 2026

De acuerdo con el comunicado oficial, tras trabajos de inteligencia militar central , del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

Ante estos hechos, la Jefa de Gobierno informó que convocó al Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz de la Ciudad de México “para garantizar las acciones necesarias de prevención en coordinación con las fuerzas federales de seguridad”.

Asimismo, manifestó su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum: “Estamos contigo Presidenta”.

