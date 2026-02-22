Luego de operativo en Tapalpa

Clara Brugada respalda a las Fuerzas Armadas tras el abatimiento de ‘El Mencho’

Jefa de Gobierno expresó su reconocimiento a las corporaciones federales de seguridad que participaron en el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, en una fotografía ilustrativa.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, en una fotografía ilustrativa. Foto: Cuartoscuro
Por:
Fernanda Rangel

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, expresó su respaldo a las Fuerzas Armadas y al Gabinete de Seguridad, luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmara el deceso de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

En un mensaje a través de la red social X, la mandataria capitalina señaló: “Todo el respaldo a la Defensa, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y al Gabinete de Seguridad”.

De acuerdo con el comunicado oficial, tras trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

Ante estos hechos, la Jefa de Gobierno informó que convocó al Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz de la Ciudad de México “para garantizar las acciones necesarias de prevención en coordinación con las fuerzas federales de seguridad”.

Asimismo, manifestó su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum: “Estamos contigo Presidenta”.

cehr

Temas:
