Alertan expertos por posible alza de violencia en CDMX con caída de capo

El Cártel Jalisco Nueva Generación es de los grupos delincuenciales que más desafían a las autoridades de México.

Especialistas en seguridad advierten que la Ciudad de México no está exenta de sufrir un auge de violencia tras el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, pues la organización criminal opera en la capital desde hace una década.

El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Erick Ruiz, consideró que la caída del capo, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por datos para su captura, podría tener un impacto en materia de inseguridad en la capital del país.

“En la ciudad no se tiene que tomar por alejado la caída de El Mencho. Si bien los hechos ocurrieron en Jalisco, han afectado ya a una decena de estados, si las principales actividades del cártel en la capital son de tipo flujo financiero, extorsión y reclutamiento, puede repercutir directamente en estos ilícitos.

“Su presencia no será visible como en Jalisco, Michoacán o Tamaulipas y sus actividades podrían seguir de forma igual que hoy en la ciudad, bajo un nuevo liderazgo regional. Pero tampoco podemos descartar un aumento de violencia, aunque no se vea creíble ver narcobloqueos, como en otras zonas”, dijo a La Razón.

Al respecto, el investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en temas de seguridad pública, Víctor Manuel Sánchez, consideró que la presencia del CJNG en la capital del país sí podría tener un impacto.

Lo anterior, explicó, también sería por el reacomodo de los grupos delictivos locales tras el abatimiento de Oseguera Cervantes, por parte de las Fuerzas Armadas en un operativo en Jalisco.

“Esa posibilidad (de actos criminales) está presente. Si consideramos los bloqueos en una docena de entidades, no se puede descartar que en la Ciudad de México vaya a haber reacciones, ya sea por la lucha interna por llenar el liderazgo, con competidores o autoridades.

“El Cártel Jalisco Nueva Generación es la organización más importante del país y de la capital. Tiene presencia prácticamente en las 16 alcaldías de la ciudad y en toda su periferia, desde Ecatepec, Neza, Texcoco, Chalco, hasta el Valle de Toluca”, dijo.

Las autoridades capitalinas dan cuenta del paso de esta organización jalisciense en la urbe, ya que entre 2020 y julio de 2024 desarticularon cinco células delictivas del CJNG y detuvieron a 48 presuntos integrantes de este cártel, de acuerdo con el Sexto Informe de Gobierno de la Secretaría de Seguridad capitalina (SSC).

El 14 de mayo de 2025, la SSC detuvo a Israel Gálvez “N”, identificado como presunto jefe de plaza del CJNG en las alcaldías Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco.

De acuerdo con Víctor Manuel Sánchez, en 2015, año en el que la organización de El Mencho tuvo un auge nacional, el CJNG ingresó a la capital mexicana y desde 2021 es su principal organización criminal.

En su libro Narco CDMX, los periodistas Antonio Nieto, David Fuentes y Sandra Romandía, explican que todo comenzó en las celdas del Reclusorio Oriente, donde se conocieron en 2016 José Pineda, El Avispón, contador del CJNG y hombre de confianza de El Mencho, y Luis Eusebio Duque Reyes, El Duke.

El Duke, relatan, era un expolicía capitalino que purgaba una sentencia de 27 años desde 2005 por robo y que eventualmente sería el líder del penal. Tras darle protección a El Avispón, ingresaría a las filas del cártel jalisciense y sería su líder capitalino.

En junio de 2020, la presencia del CJNG se remarcó con el atentado contra Omar García Harfuch, entonces secretario de seguridad capitalino, hoy federal, mientras circulaba por Paseo de la Reforma.

Erick Ruiz, quien dirige el “Seminario Universitario sobre Democracia, Defensa, Seguridad e Inteligencia”, de la UNAM, señaló que el CJNG concentra sus actividades en seis alcaldías.

“El cártel opera sobre todo en el cinturón rural que corre desde Cuajimalpa y va por Álvaro Obregón, la Magdalena Contreras, Tlalpan, Milpa Alta hasta Tláhuac, pero también tienen una presencia importante en la colonia Juárez, en Cuauhtémoc, para el reclutamiento forzado o extorsión telefónica o de cobro de piso”, explicó.

Víctor Manuel Sánchez consideró que los principales negocios de este grupo criminal son el narcomenudeo, la explotación sexual, el lavado de activos, la extorsión y, en menor medida, el secuestro o reclutamiento. Por estas actividades del cártel que encabezaba Oseguera Cervantes, comentó, podrían suceder disputas.

“Hay otras 13 organizaciones criminales que operan en la Ciudad de México. Ante el abatimiento de El Mencho, algunas podrían ver la posibilidad de robarle al CJNG algunos mercados y territorios, detonando así más violencia en la ciudad”.

Las zonas de mayor riesgo, de acuerdo con el especialista, serían las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Tláhuac y Tlalpan, por la confluencia con otros grupos criminales, como la Unión, la Anti-Unión y el Cártel de Tláhuac.

INCERTIDUMBRE MUNDIALISTA. Los expertos consideraron que, de cara a la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, que se celebrará en Guadalajara, Jalisco y la Ciudad de México, hay incertidumbre tras la ejecución de Oseguera Cervantes.

“El Mundial ya era un reto, ahora será mayor. No podemos descartar que, por ejemplo, para cuando se lleve a cabo el Mundial se encuentre pacificado Jalisco, como tampoco que no haya violencia en las otras sedes, la ciudad o Monterrey”, comentó Victor Sánchez.

“Lo recomendable sería que el Gobierno de la ciudad reforzara su inteligencia criminal por el Mundial que se avecina. De la mano con la reestructuración criminal del cártel puede subir la clonación de boletos. Y hay que poner especial atención al reclutamiento forzado en diversas alcaldías, por ejemplo, Tlalpan, donde las desapariciones han aumentado”, concluyó Erick Ruiz.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la calma en una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, a causa de la coyuntura por el abatimiento del líder criminal.

En la misma publicación, la mandataria indicó que el Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz de la capital permanecerá en sesión permanente dando seguimiento a los eventos de hoy, en coordinación con el Gobierno federal.

“Hago un llamado a la calma y a que se informen por fuentes oficiales. Estamos trabajando para garantizar prevención, seguridad y construcción de paz en la ciudad”, aseguró.

Brugada Molina añadió que la Secretaría de Seguridad Ciudadana estará informando sobre cualquier evento de relevancia para las y los capitalinos.

