Balacera en alcaldía Iztacalco deja 5 heridos y 6 detenidos

Cinco personas resultaron lesionadas durante un ataque armado registrado este 23 de febrero en la colonia Campamento 2 de Octubre, en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la agresión ocurrió en un inmueble ubicado sobre la avenida Canal de Apatlaco, esquina con la calle Ignacio Ramírez. Aunque la corporación no lo precisó, en ese punto se encuentra una farmacia y un consultorio médico, identificado en reportes extraoficiales como el lugar en el que sujetos armados dispararon contra las víctimas.

Al atender el reporte de la balacera, uniformados localizaron a cinco personas “con visibles manchas hemáticas”, quienes fueron trasladas a diferentes hospitales para recibir atención médica. La SSC precisó que resultaron lesionados cuatro hombres 17, 22, 24 y 70 años, así como una mujer de 75 años.

Posteriormente, tras un seguimiento a través de cámaras de videovigilancia, los policías lograron detener a seis presuntos agresores en la calle Ignacio Mariscal y su cruce con Juan Álvarez, a menos de medio kilómetro de distancia del lugar del ataque.

En ese punto, los sospechosos intentaban poner en marcha una motocicleta , cuando fueron interceptados por los uniformados. Tras una “revisión preventiva”, les aseguraron dos armas de fuego cortas y diez cartuchos útiles.

La SSC detalló que los detenidos, de entre 16 y 34 años de edad, serán puestos a disposición de las autoridades ministeriales, que definirán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones del caso.

