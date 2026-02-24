Refuerza Brugada seguridad tras la caída de El Mencho

Clara Brugada junto al Gabinete de Seguridad, ayer, en un videomensaje.

“La vida de la ciudad está en calma”

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó sobre un reforzamiento de la seguridad en la Ciudad de México tras el abatimiento del fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

En un video publicado en sus redes sociales, la mandataria capitalina destacó la coordinación que hay con las autoridades federales y locales, por ello mantuvo en sesión permanente el Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz y desplegó un operativo de vigilancia.

30 supuestos integrantes del CJNG fueron abatidos por las autoridades federales

“Como medida preventiva hemos decidido instalarnos en sesión permanente, como lo hicimos desde ayer (domingo), este Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz de la Ciudad de México.

“Se ha desplegado también un operativo en la ciudad con apoyo de las fuerzas federales y mantenemos vigilancia reforzada en el aeropuerto, en puntos carreteros y en otros espacios estratégicos; con los Cóndores, que son los helicópteros de la Secretaría de Seguridad que realizan sobrevuelos periódicos y mantenemos el patrullaje preventivo en todas las colonias y territorios”, expresó.

El domingo, integrantes del CJNG llevaron a cabo distintas actividades delictivas tras el abatimiento de Nemesio Oseguera durante un operativo del Ejército y la Guardia Nacional en Tapalpa, Jalisco.

70 presuntos criminales fueron detenidos el domingo durante la ola de violencia

Esto provocó que los criminales incendiaran automóviles y tráileres para bloquear vialidades jaliscienses, así como de otros 19 estados; además, también se enfrentaron con las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la ola de violencia registrada dejó un saldo de 25 elementos de la Guardia Nacional fallecidos, así como un guardia de prisiones, un funcionario de la Fiscalía de Jalisco y una mujer. Además, las autoridades abatieron a 30 presuntos delincuentes.

Brugada Molina además expresó su respaldo a la política de seguridad de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y aseguró que la vida en la Ciudad de México transcurre en calma.

El Dato: Autoridades federales reportaron que el domingo hubo, al menos, 85 bloqueos carreteros en Baja California, Jalisco, Sinaloa, Veracruz, Michoacán, entre otras entidades.

“La Ciudad de México está en calma, la vida de la ciudad se desarrolla este lunes con total normalidad. Todos los sistemas de transporte, infraestructuras, vialidades, los sistemas de salud, de educación, funcionan como cada inicio de semana.

“Nuestra ciudad apoya firmemente la estrategia de seguridad de nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum. Querida Presidenta, no está sola”, expresó.

La Razón informó este lunes que los expertos en seguridad Erick Ruiz y Víctor Manuel Sánchez consideraron que, debido a la presencia del CJNG en la capital desde hace una década, podría aumentar la violencia con el abatimiento de El Mencho. A ello se suma el reacomodo de otras organizaciones criminales en la ciudad.

De acuerdo con Erick Ruiz, el cártel fundado por Oseguera Cervantes tiene presencia en las alcaldías Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Milpa Alta, Tláhuac y Cuauhtémoc.