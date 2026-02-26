Choque de autobús de peregrinos en Constituyentes en la CDMX; deja 10 heridos

Un choque entre un camión de transporte de pasajeros y una camioneta de redilas dejó al menos 10 peregrinos lesionados la tarde de este jueves en la avenida Constituyentes, a la altura de la calle Alumnos, en la colonia San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, en las unidades viajaban peregrinos que regresaban a su lugar de origen tras acudir a la Basílica de Guadalupe. El percance ocurrió en carriles con dirección hacia el poniente de la capital, lo que provocó afectaciones a la circulación en una de las principales arterias viales de la ciudad.

🚨#PRECAUCION Por choque de autobús con peregrinos sobre Juan Escutia entre Pedro Antonio de los Santos y Parque Lira Col . Sn Miguel Chapultepec @AlcaldiaMHmx pic.twitter.com/HkUw9BYlzf — REDA (@ricardovitela) February 27, 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó, a través de un comunicado, que su personal realiza labores de abanderamiento y control de tránsito en la zona del accidente para prevenir riesgos adicionales y agilizar la movilidad.

La dependencia capitalina precisó que, según los reportes preliminares, hay 10 personas que serán atendidas por paramédicos que se dirigen al punto para brindar la atención médica correspondiente. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de las lesiones.

La #SSC informa:



Personal de la #SSC realiza labores de abanderamiento y de vialidad, en la avenida #Constituyentes, a la altura de la calle Alumnos, en la colonia #SanMiguelChapultepec, de la alcaldía @AlcaldiaMHmx, debido al choque de un camión de transporte de pasajeros y una… pic.twitter.com/lQWD9vMJ14 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 27, 2026

Asimismo, la SSC confirmó que los conductores de ambas unidades fueron detenidos y serán presentados ante las autoridades ministeriales, quienes determinarán su situación jurídica y deslindarán responsabilidades conforme a las investigaciones.

En el sitio también se implementaron dispositivos de seguridad para facilitar las maniobras de los servicios de emergencia y el retiro de las unidades involucradas.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han reportado personas fallecidas. Las indagatorias continúan para establecer las causas del choque y determinar las responsabilidades correspondientes.

MSL