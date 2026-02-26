Hoy No Circula viernes 27 de febrero 2026: estos autos y placas descansan en CDMX y Edomex

Te decimos en La Razón cómo aplica el Hoy No Circula este viernes 27 de febrero de 2026.

El Hoy No Circula aplica este viernes 27 de febrero de 2026 para vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0 con holograma 1 y 2 dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Las restricciones del programa también incluyen a los vehículos con placas foráneas, es decir, aquellos registrados fuera a la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro o Tlaxcala.

Así aplica el Hoy No Circula este viernes 27 de febrero de 2026 en la ZMVM.

Con el objetivo de reducir la emisión de contaminantes y prevenir contingencias ambientales, el programa aplica de lunes a sábado, en un horario de05:00 a 22:00 horas, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en al menos 18 municipios del Estado de México.

¿Qué autos sí circulan este viernes 27 de febrero?

Están exentos de las restricciones del Hoy No Circula los siguientes vehículos:

Autos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Taxis

Transporte público

Transporte de carga

Vehículos conducidos por personal del sector salud

No obstante, en caso Contingencia Ambiental, las restricciones del Hoy No Circula pueden ampliarse temporalmente y limitar la circulación de más vehículos.

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula también está vigente en 18 de los 125 municipios del Estado de México, donde los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas y la retención del vehículo .

De acuerdo con los artículos 90 y 118 el Reglamento de Tránsito del Estado de México, la multa por no respetar el Hoy No Circula es de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA)

Desde el 1 de febrero, el valor de la UMA es de 117.31 pesos, lo que equivale a una sanción de hasta 2 mil 346 pesos en el Estado de México; además, los vehículos podrán ser traslados al corralón.

En el caso de la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece multas que van desde los 2 mil 346 pesos hasta los 3 mil 519 pesos para quienes no acaten las restricciones del Hoy No Circula.

