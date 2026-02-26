Metro CDMX HOY 26 de febrero: Estas son las líneas con marcha lenta

Tiempos de espera HOY en el Metro CDMX

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 26 de febrero.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:

Se registra afluencia alta con buen avance de trenes en las Líneas 2, 3, 7, 12, A y B. Personal del Sistema se mantiene en estaciones y terminales para agilizar el servicio.

Consulta las actualizaciones en canales oficiales y en la #AppCDMX. pic.twitter.com/XiTKs84HGv — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 26, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 7

No hay buen avance en la línea 7

¿Qué pasó en la línea 7? Mejor me tuve que salir en Mixcoac porque está a reventar la estación.

Se desborda la línea 7/ Tacubaya con su eficiencia

Mixcoac línea 7 más de 30 min y no pasa el tren

Línea A

¡No hay buen avance en la Línea A! ¡¡¡No mientan!!! Estamos detenidos en Peñón Viejo desde hace rato

Muevan la Línea A, ya ni cabemos y siguen con sus puertas abiertas y detenidos

Qué pasa con la #LineaA dirección Pantitlán hay trenes parados y no llegan a la Paz 15 minutos y contando y los andenes llenos.

Llevamos 10 minutos en Tepalcates y no avanzan, ¿qué pasa?

Q sucede en la LINEA A ya más de 15 minutos y no pasa ningún convoy en tepalcates

Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 7, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 26, 2026

