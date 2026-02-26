Metro CDMX HOY 26 de febrero: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 26 de febrero.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 7
- No hay buen avance en la línea 7
- ¿Qué pasó en la línea 7? Mejor me tuve que salir en Mixcoac porque está a reventar la estación.
- Se desborda la línea 7/ Tacubaya con su eficiencia
- Mixcoac línea 7 más de 30 min y no pasa el tren
Línea A
- ¡No hay buen avance en la Línea A! ¡¡¡No mientan!!! Estamos detenidos en Peñón Viejo desde hace rato
- Muevan la Línea A, ya ni cabemos y siguen con sus puertas abiertas y detenidos
- Qué pasa con la #LineaA dirección Pantitlán hay trenes parados y no llegan a la Paz 15 minutos y contando y los andenes llenos.
- Llevamos 10 minutos en Tepalcates y no avanzan, ¿qué pasa?
- Q sucede en la LINEA A ya más de 15 minutos y no pasa ningún convoy en tepalcates
