Clara Brugada inaugura canchas ‘Pioneras del 71’; pide llevar el Mundial a todos los territorios.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la inauguración de tres canchas de fútbol, en el pueblo San Lucas Xochimanca, en Xochimilco, espacios en los que se fomentará el deporte en comunidad y visibilizará la identidad de pueblos originarios, con el objetivo de que el Mundial se viva a lo largo y ancho de la capital.

La mandataria capitalina refirió que San Lucas Xochimanca es un pueblo originario con más de 500 años de tradición, de historia, arraigo, herencia agrícola y cohesión comunitaria, que junto con otros territorios de esta zona vio emerger a la ciudad y ha resistido con su cultura y costumbres, y en los que ahora el Mundial lo vivirán niñas, niños, jóvenes, y personas adultas mayores.

“Este es el Mundial de Derechos plenos, este es el mundial de los pueblos originarios, porque no queremos ser esa población que sólo ve el mundial en una pantalla, sino queremos vivir el mundial jugando futbol en canchas nuevas, en canchas dignas, lo que merecen sus pueblos, por eso decidimos echar a andar el gran programa de rehabilitación y construcción de canchas nuevas en la Ciudad de México”, afirmó Brugada Molina.

La estrategia contempla construir y rehabilitar 500 canchas de futbol a lo largo de toda la Ciudad de México, por lo que la titular del Ejecutivo local aprovechó para agradecer el apoyo de los gobiernos de las alcaldías, los cuales forman parte de este esfuerzo.

Recordó que la próxima semana se dará el balonazo inicial al Torneo de Futbol Femenil en la Ciudad de México, al cual podrán inscribirse mujeres de 18 años en adelante para celebrar que también pueden formar equipos y unirse a la fiesta deportiva.

Brugada Molina afirmó que el futbol es uno de los deportes más democráticos del mundo, pues puede jugarse donde sea y permite la participación de todas y todos, por lo que llamó a fomentar el deporte, pues lo más difícil es tener las canchas, mismas con las que ya se cuenta en este pueblo originario.

Destacó la presencia de las pioneras mundialistas en 1971, tanto mexicanas como inglesas, quienes, refirió, rompieron esquemas y estereotipos, y vinieron a jugar y a triunfar en México.

“Hoy podemos decir que el deporte y el futbol cambiaron todo, a ellas las hizo campeonas, transformó y hermanó a las que eran rivales, las de Inglaterra. Transformó a México en un país en el que hoy celebramos que vamos a inaugurar, por cuarta ocasión, un mundial”.

Brugada Molina señaló que la justa mundialista ha sido un acelerador de obras y equipamiento para la Ciudad de México, pues recordó que las intervenciones que se realizan para recibir este evento deportivo internacional serán con miras a un beneficio permanente para la población como la transformación del Tren Ligero que va de Taxqueña a Xochimilco, además de las 500 canchas construidas o rehabilitadas en toda la ciudad, 17 de ellas solo en Xochimilco.

Indicó que también se promueve un mundial donde no haya racismo, clasismo, machismo, homofobia o discriminación, y que mejor genere espacios para fomentar talentos, combatir las brechas entre niñas y niños y derribar los muros de desigualdad.

Por ello, aprovechó para invitar a la población a las diferentes actividades que se realizarán en el marco del mundial, entre ellas la Clase de Futbol más Grande del Mundo, el próximo 15 de marzo, con la cual se buscará romper un Récord Guinness.

Al tomar la palabra, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, informó que en el deportivo San Lucas Xochimanca, de más de 10 mil 600 metros cuadrados, se realizó una intervención integral en la cancha futbol 11, al colocarse 4 mil 500 m²metros cuadrados de pasto sintético, dos nuevas porterías y la construcción de 284 metros lineales de guarniciones perimetrales; en la cancha de fútbol rápido se instalaron 323 metros cuadrados de pasto sintético, rehabilitaron 201 metros cuadrados de muros perimetrales y colocaron 182 metros cuadrados de reja.

También se intervinieron dos canchas de basquetbol con pintura, se rehabilitaron los ejercitadores, y se colocaron 90 metros de malla ciclónica, se crearon 12 murales y se instalaron 33 luminarias. En general en todo el deportivo se aplicaron 5 mil 343 metros cuadrados de pintura, se atendieron 40 metros cuadrados de bacheo, y se realizó la poda de 33 árboles y balizamiento de 263 metros lineales.

La secretaria de Turismo, Alejandra Fraustro Guerrero, destacó la importancia de reivindicar el Mundial de 1971, el cual cambió el rumbo del deporte en México y abrió camino para que niñas y jóvenes mexicanas, cumplan sus metas por medio de este deporte, como las dos mejores jugadoras del Torneo Infantil Ollamaliztli, Vanessa Morales, de Iztacalco, y Nicole Villarreal, de Álvaro Obregón, quienes serán abanderadas en el partido inaugural del mundial.

Refirió que 7 mil 648 niñas y niños se inscribieron gratuitamente a dicho torneo comunitario, en el que se anotaron más de 6 mil goles, y los 80 niños y niñas ganadores, podrán ir con un acompañante a la inauguración del estadio Ciudad de México con el partido México-Portugal, el próximo 28 de marzo.

La secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño, invitó a la población femenil a participar en el torneo “Mujeres Libres en el Futbol”, donde podrán participar mujeres de 18 a más de 100 años y que arrancará el próximo miércoles 4 de marzo.

“Es un torneo de mujeres para que se inscriban todas las mujeres que quieran (…), pero el chiste, compañeras, es jugar, es celebrar que las mujeres podemos jugar y unirnos a este torneo (…), no va a ser el más estricto deportivamente hablando, pero va a ser el más divertido”.

Por eso inauguramos la cancha “Pioneras del 71” en San Lucas Xochimanca, como parte del programa de 500 canchas rumbo al Mundial 2026. Transformamos más de 10 mil metros cuadrados con nueva cancha de fútbol 11, fútbol rápido, iluminación y murales que celebran su historia.



La alcaldesa en Xochimilco, Circe Camacho Bastida, señaló que la reapertura de las tres canchas en San Lucas Xochimanca es una gran hazaña que responde a una deuda histórica en el deporte y la localidad; mientras que a las y los vecinos los llamó a disfrutar del espacio y a practicar deporte como una actividad cotidiana. “Aquí hay deporte, aquí se vive el mundial y aquí en todo Xochimilco estamos a favor de este hermoso evento que van a encabezar nuestra presidenta y nuestra de Gobierno en la Ciudad de México”.

Al tomar la palabra la embajadora del Reino Unido en México, Susannah Goshko, destacó que el fútbol es un puente cultural que ha unido históricamente a ambas naciones y celebró el poder transformador del deporte.

Asimismo, afirmó que la inauguración representó un reencuentro histórico entre generaciones de futbolistas mexicanas y británicas, y recordó que en 1971, ante más de 100 mil personas en el Estadio Azteca, mujeres pioneras hicieron vibrar al país, marcando un hito que durante años no recibió el reconocimiento merecido.

La diplomática resaltó que, rumbo a la Copa Mundial de 2026, es fundamental visibilizar también la historia de las mujeres que jugaron, lideraron e inspiraron cuando casi nadie las miraba.

Las seleccionadas internacionales por Inglaterra en 1971 Trudy McCaffery y Chris LockWood, centrocampista y delantera, respectivamente, compartieron su experiencia al viajar a la Ciudad de México en aquel histórico mundial femenil sin idea de lo que iba a suceder, y destacaron la llegada al Azteca, al que calificaron como el mejor estadio del mundo” frente a una gran multitud, donde hoy, a 55 años, lo que recuerdan “es ese amor por la gente” y “la familia que habíamos encontrado en México”.

En tanto, la pionera mexicana y portera de la escuadra Azteca Elvira Aracén recordó los espacios en los que jugaban hace 55 años, donde incluso tenían que limpiar piedras y vidrios, por lo que compartió la alegría de recibir la cancha “Pioneras del 71”, una acción que consideró una maravilla y que reconoció que no fue fácil, un logro que extendió a las jugadoras de las diferentes selecciones.

