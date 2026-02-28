Colapsa templete durante foto en la Iberoamericana

Instante previo a que el templete dentro de la Universidad Iberoamericana colapsara, este viernes.

Un total de 33 jóvenes fueron evaluados médicamente luego de que colapsó un templete escalonado utilizado para la fotografía de graduación de estudiantes de Psicología de la Universidad Iberoamericana, incidente que quedó registrado en video.

El accidente ocurrió la tarde de este viernes en el campus universitario, cuando alumnas y alumnos posaban para la fotografía conmemorativa frente a familiares y amigos. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo la estructura metálica cede repentinamente, provocando la caída simultánea de decenas de estudiantes.

De acuerdo con información oficial de la institución, en la sesión fotográfica se encontraban alrededor de 150 estudiantes y acompañantes, integrantes de la generación 2022-2026.

El Tip: La universidad indicó que esclarecerá las causas del colapso y reforzará los protocolos de seguridad para eventos.

Tras el desplome del templete, ambulancias y personal médico acudieron de inmediato al campus para brindar atención a las y los afectados. La universidad informó que 33 personas fueron valoradas por los servicios médicos.

De ellas, 28 recibieron atención en el propio campus, mientras que cinco fueron trasladadas a distintos centros hospitalarios para una valoración complementaria, como parte de los protocolos preventivos.

Hasta el momento, ninguna de las personas atendidas presenta lesiones que pongan en riesgo su vida, según precisó la casa de estudios en un comunicado.

5 jóvenes requirieron traslado hospitalario

En su posicionamiento oficial, la Iberoamericana explicó que la estructura que colapsó formaba parte de un servicio proporcionado por un proveedor externo contratado para la realización de la fotografía de graduación.

No obstante, subrayó que al tratarse de un evento realizado dentro de sus instalaciones, la universidad asume plenamente su responsabilidad institucional y garantizó la cobertura integral de la atención médica necesaria.