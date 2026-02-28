Tres estudiantes de IBERO siguen bajo observación médica, tras desplome de grada

Aspecto de la grada accidentada en el plantel Santa Fe de la IBERO.

La Universidad Iberoamericana (IBERO) informó que la totalidad de los estudiantes que reportaron alguna lesión por el desplome de una grada en el plantel Santa Fe, ocurrido el viernes, recibieron atención médica, si bien tres continúan bajo observación médica.

A través de un comunicado publicado la noche del viernes, el más reciente al cierre de esta nota, la institución educativa informó que continúa brindando acompañamiento a los estudiantes afectados por el incidente, por el cual 33 recibieron atención médica.

De esta forma, IBERO destacó que “la totalidad de las y los afectados recibieron atención médica”, si bien “tres estudiantes permanecen en observación hospitalaria”.

Autoridades de la Universidad se encuentran presentes en el hospital para brindar apoyo y mantener comunicación permanente con sus familias



Acudimos a las instalaciones de una universidad ubicada en Prolongación Paseo de la Reforma y Joaquín Gallo, @AlcaldiaAO, en donde se registró la caída de unas gradas temporales que eran utilizadas para la toma de fotografías de graduación.



En el mismo sentido, la institución reiteró que continuará cercana a las personas afectadas, y reiteró que los estudiantes que fueron afectados por el accidente podrán recibir atención emocional en su Clínica del Bienestar Universitario.

Finalmente, IBERO remarcó que, ante estos hechos, fortalece sus protocolos institucionales de protección civil, con el objetivo, aseguró, de “garantizar la seguridad de todas las personas que acuden a sus instalaciones”.

Fieles a nuestra inspiración ignaciana, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado integral de todas las personas. Seguiremos en comunicación cercana con las familias y, a través de los canales institucionales, con la comunidad IBERO



El viernes, horas después del incidente, la universidad informó que inició una investigación exhaustiva por estos hechos, si bien aclaró que, asumiendo su responsabilidad institucional, cubrirá el costo de la atención médica a los egresados afectados.

Así, detalló que, en total, 33 personas fueron valoradas por los servicios médicos, mientras que cinco fueron trasladadas a centros médicos para una valoración complementaria.

Como quedó registrado en videos que circularon en redes sociales, el viernes, durante una ceremonia de fotografía generacional de egresados de la Licenciatura en Psicología, la grada en donde estaba parado un grupo de estudiantes se desplomó.

Protección Civil de la Ciudad de México apuntó a una mala colocación como la posible causa.

