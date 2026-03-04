Plan de Bienestar Animal: ¿Cuándo inicia el registro?

El Plan de Bienestar Animal es un programa que está enfocado en fortalecer y garantizar el bienestar de los animales en la Ciudad de México mediante un enfoque integral.

Este plan está enfocado en fortalecer el bienestar animal mediante un trabajo en conjunto de las y los ciudadanos, instituciones y el gobierno; así como en la mejora de espacios y servicios tanto para los animales de compañía como para los animales sin hogar.

Debido a esto, el Plan de Bienestar Animal cuenta con jornadas permanentes de esterilización, vacunación y desparacitación, así como el programa de adopción llamado Adoptatón.

Animales de compañía ı Foto: Especial

También se contará con una ampliación de refugios, la creación del Condejo de Bienestar Animal, la creación de 200 parques para perros, y también 20 clínicas que estarán ubicadas en las Utopías de la CDMX.

El Plan de Bienestar Animal incluye “medidas y estrategias enfocadas en la prevención y combate del maltrato, así como el fortalecimiento de las acciones de vigilancia y rescate.”

Desde la Megajornada de Esterilización Canina y Felina en el Bosque de @TlahuacRenace reafirmamos que en la #CapitalDeLaTransformación es una ciudad animalista donde la salud de los animalitos de compañía son un derecho.



Hoy nos comprometemos con 10 acciones que refuerzan su… pic.twitter.com/y8iTYr6WLL — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 3, 2026

¿Cuándo inicia el registro del Plan de Bienestar Animal?

El Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) está disponible en la CDMX, y tiene la finalidad de promover que las y los tutores sean responsable de los animales de compañía en la capital.

Para poder realizar el registro; que fue implementado desde el 2023, es necesario ingresar a la página oficial ruac.cdmx.gob.mx, en donde debes registrar los datos personales de tus animales de compañía y los tuyos.

Animales de compañía ı Foto: Especial

Al hacer el registro en el RUAC, las mascotas contarán con una Clave Única de Registro de Animales de Compañía, pues esta medida funciona para que se pueda contar con un censo de los animales de compañía que residen en la CDMX.

Para realizar la inscripción de tu mascota en el RUAC debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página oficial del RUAC ruac.cdmx.gob.mx Crea una cuenta y llena el formulario con los datos solicitados. Especifica cuánto tiempo tiene viviendo en el domicilio. Espera a que la información sea verificada y se genere la credencial digital.

RUAC ı Foto: Redes Sociales

Esta medida permite que los animales de compañía puedan ser localizados con mayor facilidad en caso de extravío, y también permite su identificación en caso de abandono o para conocer información en caso de maltrato animal.

Plan de Bienestar Animal ı Foto: Especial

De acuerdo con una publicación de Justicia Cívica, con esta medida las mascotas son consideradas como animales de compañía, por lo que “las personas no serán señalados como sus poseedores, sino como titulares responsables de un ser con sentimientos.”

Animales de compañía ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.