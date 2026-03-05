A sólo 98 días del Mundial de Futbol hoteleros reportan 25% de ocupación

A 98 días de la inauguración del Mundial de Futbol en el Estadio Banorte, la ocupación hotelera en la Ciudad de México se ubica entre 25 y 30 por ciento de los 61 mil 330 cuartos disponibles, afirmó el presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México (AHCM), Javier Puente García.

El representante aseguró que la lentitud en la reserva de habitaciones no es motivo de preocupación, pese a que los boletos para los partidos que se jugarán en la capital comenzaron a ofertarse desde el 10 de septiembre de 2025.

El Dato: La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, planteó en su Bando 1 la regulación de la renta de viviendas en ocupaciones de corta estancia y plataformas de alojamiento, como Airbnb.

“No para nada (no es lento). No todo mundo lo hace tres meses antes”, dijo Puente García en conferencia.

TE RECOMENDAMOS: Faltan 98 días para el Mundial Va CDMX por plan para ordenar a ambulantes

El hotelero dijo que durante las fechas mundialistas se espera el arribo a la Ciudad de México de 1.1 millones de visitantes, entre extranjeros y nacionales, mientras que, durante 2026, el sector turístico capitalino espera un total de 5.5 millones de personas.

El 11 de junio, a las 13:00 horas, las selecciones de México y Sudáfrica disputarán el partido inaugural del Mundial en el Estadio Banorte. Para esa fecha la AHCM prevé una ocupación hotelera de 95 por ciento, con un costo promedio por habitación de cuatro mil pesos.

1.1 Millón de visitantes mexicanos y extranjeros se espera para el Mundial

2,500 pesos es el costo promedio de un hotel confort para la justa mundialista

Para los días posteriores y hasta el 19 de julio, cuando concluye la justa, la asociación estimó que la ocupación podría descender a 85 por ciento, con precios promedio de dos mil 850 pesos por habitación, poco menos de la mitad que en la jornada inaugural.

“Tenemos capacidad suficiente para atenderlo. El Mundial va a ser la gran fiesta; sin embargo, somos una gran ciudad en materia de hospedaje”, dijo.

En cuanto a tarifas por categoría, el costo promedio durante la temporada mundialista varía según la calidad del hotel: el más alto corresponde al gran hotel del tipo urbano, con 15 mil pesos por noche, le sigue el lujo urbano, con seis mil pesos, y el confort urbano, con un promedio de dos mil 500.

En el segmento boutique, el gran turismo de esta clase alcanza nueve mil pesos por noche, el lujo boutique, siete mil y el confort boutique, aproximadamente, tres mil 500 pesos.

También se contemplan los hostales tipo lujo, con un costo de cuatro mil pesos por noche, y los hostales confort, con un promedio de dos mil pesos.

En diciembre, La Razón consultó a una serie de hoteles para conocer sus precios rumbo al Mundial y, actualmente, el precio se duplicó en algunos casos, por ejemplo, el Hotel Aranjuez, ubicado a una cuadra del Metro Viaducto, desde donde se puede tomar la Línea 2 del Metro y luego el Tren Ligero para ir y regresar al Estadio Banorte, una habitación para la noche del 11 de junio cotizada en diciembre de 2025 costaba mil 228 pesos en diciembre y ahora un mes después cuesta dos mil 796 pesos.

A este fenómeno se suman las plataformas de hospedaje, como Booking, Trip Advisor y Airbnb, las cuales también ofrecen espacios rumbo al Mundial, en distintos precios y en diferentes zonas de la capital. Esto, ha sido criticado debido al impulso de la gentrificación y el desplazamiento de habitantes.

Sobre este modelo de negocio, Puente García señaló que existen 54 mil 102 cuartos en 27 mil 51 departamentos; además, cuestionó que este tipo de alojamientos acaparan la vivienda y no se apegan a medidas para garantizar la seguridad del cliente ni para evitar la trata de personas.

SE ABREN ESPACIOS. Puente García aclaró que es incorrecta la versión de que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) canceló la reserva de 40 por ciento de los dos mil cuartos que tenía contemplados en la ciudad.

El representante de la AHCM explicó que dichas habitaciones fueron solicitadas o contempladas, pero nunca reservadas por una agencia de viajes para la Federación y que, en realidad, se trató de desbloqueos.

“Solamente corregir a Alberto Albarrán Leyva (director general de la AHCM), no fueron cancelaciones, fueron desbloqueos, creo que Alberto no utilizó un término correcto desde el punto de vista de la reserva, porque la reserva nunca existió. Todos los contratos son privados, no tenemos referencias de lo que se ha firmado entre los hoteles y la FIFA”, precisó.

De acuerdo con el representante hotelero, la cifra más cercana a los cuartos liberados para reserva es de mil 300 y que, al tratarse de un desbloqueo y no de una cancelación, no implica ningún costo.

Detalló que el desbloqueo equivale a 1.2 por ciento de los cuartos disponibles en la Ciudad de México, por lo cual no representa un cambio significativo en la capacidad hotelera.

Ayer, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, también afirmó que era falsa la información difundida sobre una cancelación de la FIFA de cuartos de hotel.

“Eso (de las cancelaciones) no es así, no hay cancelaciones masivas rumbo al Mundial, eso es muy importante que lo sepamos, que lo tengamos todos de manera muy transparente.

“Hubo algunas liberaciones de habitaciones como parte de la planeación que tenían algunos países que pensaban que sus equipos iban a quedar aquí en México en los encuentros de futbol, pero no representan ningún problema. No hay cancelaciones de que tengamos hoteles vacíos”, aseveró.