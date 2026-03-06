8M, el día en que las mujeres son más acosadas en CDMX

Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres y niñas toman las calles para exigir derechos y justicia para quienes han sido víctimas de algún tipo de violencia de género; sin embargo, también es el día del año, en promedio, en el que más acosos sexuales contra ellas se registran en la Ciudad de México.

La Razón analizó las carpetas de investigación que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió entre 2016 y 2025 y encontró que en esta fecha se elevan los casos de acoso sexual, principalmente cometidos en contra de jóvenes y en puntos en los que pasa la marcha feminista cada año.

El Dato: Por primera vez el Gobierno iluminará el Zócalo capitalino de morado, mañana, y se hará un mensaje colectivo monumental que diga “Siempre vivas, libres e iguales #8M”.

Los datos indican que cada Día Internacional de la Mujer siete mujeres son acosadas en la capital, más del doble de las tres víctimas que, en promedio, se reportan diariamente el resto del año, de acuerdo con los datos horarios de los hechos asentados en las carpetas.

TE RECOMENDAMOS: Detiene SSC a 57 objetivos prioritarios Caen más de 9 mil por delitos de alto impacto

De estas víctimas a lo largo del 8 de marzo, la mitad tiene entre 16 y 25 años, pero el principal grupo afectado es el de 19 años de edad.

Liz Mejorada, vocera de Mujeres Vivas y Libres, colectiva feminista enfocada a la defensa de derechos sexuales y reproductivos y una vida libre de violencia, apuntó que entre los múltiples factores detrás de este fenómeno pueden estar que las mujeres se sienten más alentadas a denunciar el acoso que enfrenten ese día.

13 Mujeres fueron acosadas durante el 8M del año pasado

Mil 168 personas sufrieron acoso sexual en la ciudad en 2025

“Sorprende el dato. Una creería que es un día en donde los agresores están más pendientes de no dañar a las mujeres. Probablemente lo que ocurre en el 8 de marzo no es que más agresores decidan acosar, sino que las mujeres rompen el silencio.

“Para muchas de nosotras, sobre todo para quienes marchan por primera vez, el 8M es un espacio que remueve muchas emociones y reafirma un compromiso con una misma, sobre todo, ante situaciones de violencia. Bajo esa lectura me hace sentido que muchas mujeres se animen a ir a la Fiscalía a denunciar”, comentó la activista a este diario.

El 25 de noviembre de 2025, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno de Clara Brugada presentó un paquete de iniciativas para endurecer las penas por delitos de violencia de género.

Entre las medidas, que ya fueron aprobadas, está la de aumentar la pena contra el acoso sexual de uno a tres años en prisión. Así como agravantes por hasta cinco años si el acoso ocurre en entornos laborales, escolares o de cuidado.

En 2025 se contabilizaron mil 168 personas que sufrieron acoso sexual en la ciudad, esto es nueve por ciento menos que en 2024, cuando ocurrieron mil 282 casos, pero 18 por ciento más que las 989 víctimas registradas en 2019.

Por otro lado, el número de casos de acoso sexual en el 8M ha aumentado. El 8 de marzo de 2025 un total de 13 mujeres fueron acosadas en la ciudad, más del doble que en la misma fecha del año 2019, cuando se reportaron seis víctimas.

La escritora feminista y activista, Adriana Martínez, consideró que la situación podría ser debido a que es un día en el que las víctimas sienten más respaldo, aunque consideró que también podría ser porque hay agresores, quienes delinquen ese día.

“Quizá sea un día en el que las mujeres nos sintamos más alentadas y respaldadas. En ese momento estamos todas juntas. Por el contrario, puede haber un grupo de acosadores que se sienta incitado a salir a las calles y agredir”, comentó.

Los datos de la Fiscalía local muestran un patrón acorde con lo planteado por las activistas. En la Ciudad de México, una persona presenta su denuncia, en promedio, un mes y medio después de haber sufrido acoso sexual; no obstante, en el caso de las víctimas del 8 de marzo el tiempo entre delito y apertura de carpeta de investigación es menor: 20 días.

Los datos del órgano capitalino muestran que los casos de acoso sexual en esta fecha se ubican a lo largo de toda la capital mexicana, pero las colonias de mayor número de casos son Centro y Cuauhtémoc, en la homónima alcaldía, puntos finales e iniciales de la marcha del 8M, aunque representan apenas 10 por ciento de los casos.

En ese sentido, enfatizó Liz Mejorada, es necesario que las autoridades faciliten las denuncias este 8 de marzo.

“El acoso aún es un problema importante, porque es dificilísimo denunciar. Te puede acosar alguien que no conozcas, entonces proporcionar sus datos y dar con él después del acto se vuelve imposible.

“Sería muy interesante que en el 8M el Gobierno colocara módulos para presentar denuncias a lo largo de la marcha y fortalecer la prevención en los espacios públicos y privados. También faltan talleres para los hombres”, agregó.

El 2 de marzo, a pregunta de este diario sobre las próximas acciones que hará en materia de violencia de género en el marco del Día Interrnacional de la Mujer, Brugada Molina indicó que próximamente se presentarán nuevas medidas.

“Tenemos en nuestro Gabinete de Mujeres un conjunto de propuestas que se están desarrollando. Algunas ya se llevaron a cabo, como las iniciativas, y seguimos con la alerta de género.

“Seguimos trabajando en el tema de violencia hacia las mujeres y violación sexual. Pronto estaremos exponiendo propuestas sobre violación sexual específicamente”, comentó la mandataria.

La marcha del domingo iniciará a las 12:00 horas en la Glorieta de las Mujeres que Luchas y partirá al Zócalo.