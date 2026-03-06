Caen más de 9 mil por delitos de alto impacto

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, destacó que en lo que va de la actual administración agentes han detenido a nueve mil 328 personas por delitos de alto impacto, como extorsión, cobro de piso, narcomenudeo y homicidio.

Durante la presentación del Informe de Seguridad de febrero, el funcionario capitalino detalló que del total de presuntos criminales aprehendidos entre el 5 de octubre de 2024 y el 28 de febrero de 2026 destacan mil 39, pues mediante éstos se logró la desarticulación de 36 células criminales en la capital.

“En la Secretaría de Seguridad Ciudadana trabajamos todos los días, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional, de Marina, desde luego con la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, todo ello para hacer de nuestras calles y colonias, espacios de paz donde todas y todos puedan vivir con tranquilidad”, mencionó el secretario.

Estas acciones de seguridad, destacó Vázquez Camacho, han dado como resultado el aseguramiento de 875 kilos de marihuana, 89 mil 287 dosis y dos mil 684 bolsas a granel, de la misma droga.

Asimismo, las autoridades capitalinas han asegurado 59 kilogramos de cocaína, 100 mil 355 dosis y mil 636 bolsas a granel, de este elemento, así como 87 kilogramos de metanfetamina, incluyendo 23 mil 859 dosis y siete mil 232 dosis de cristal.

El titular de la SSC destacó que, en el periodo analizado, la estrategia de Seguridad implementada ha permitido la captura de 57 objetivos prioritarios generadores de violencia, como Christian Abraham “N”, El Farruquito; Carlos Gael “N”, El Gansito, y de Selen Daniel “N”, de la Unión Tepito, así como Jonathan “N”, El Cachetes, de la Fuerza Anti-Unión.

Vázquez Camacho además informó que, en el caso de la extorsión, los policías han detenido a 313 personas por este ilícito, de los cuales 288 fueron por este delito y 25, por tentativa.

“En el primer bimestre de este año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha detenido a 39 personas por el delito de extorsión y dos por este delito, en grado de tentativa”, agregó.

Durante el informe, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que los delitos de alto impacto disminuyeron ocho por ciento en febrero, en comparación con el mismo mes del año pasado, y 59 por ciento, frente a 2019.

La mandataria destacó las acciones de seguridad, pues a diario se registran 1.8 homicidios, lo que representa el mejor resultado del Gobierno y una de las más sobresalientes desde 2022.