Casa de la Mujer en La Magdalena Contreras ofrece más servicios para empoderar y cuidar a las mujeres.

La Alcaldía La Magdalena Contreras inauguró la extensión de la Casa de la Mujer “Ifigenia Martínez”, un espacio que ahora ofrece nuevos servicios como lavandería, salón de belleza y una infraestructura renovada para el bienestar integral de las mujeres.

Estos servicios están al alcance de todas las mujeres de la demarcación, algunos con gratuidad y otros con un costo muy accesible a través de cuotas de recuperación.

El alcalde Fernando Mercado Guaida destacó el trabajo continuo y comprometido para transformar este lugar en un espacio de apoyo real y efectivo. “Este es un proyecto de continuidad que empezó hace 10 años y que ahora, inspirado en la jefa de gobierno Clara Brugada, fortalece el sistema de cuidados para que las mujeres puedan venir a lavar su ropa, cortarse el cabello, recibir atención y sentirse acompañadas,” expresó con orgullo.

Durante la ceremonia, la arquitecta Paulina Barradas explicó los trabajos realizados, desde la rehabilitación integral del edificio original hasta la construcción del anexo con oficinas, salón de belleza y lavandería, además de reforzar muros para garantizar la seguridad estructural.

Recordó el alcalde los retos iniciales, como la falta de agua y luz, así como problemas estructurales que fueron atendidos para garantizar la operatividad y funcionalidad del lugar. “Estas paredes y equipamientos no serían nada sin las mujeres comprometidas y valientes que le dan vida a este espacio día a día,” enfatizó.

Al evento asistieron vecinas de la demarcación, así como distinguidas invitadas en el presidium: la Diputada Local, Brenda Ruiz; Patricia Ortíz, ex alcaldesa; Representante de SEMUJERES, Karime Suri Salvatierra; trabajadoras pertenecientes a la Dirección General de Igualdad Sustantiva, Salud y Poblaciones de Atención Prioritaria; la Directora General de Obras, Paulina Barradas; concejalas, entre otras autoridades.

Por su parte, las autoridades y activistas presentes resaltaron la importancia de continuar la lucha histórica por los derechos de las mujeres, invitando a todas a ser solidarias y sororas.

El alcalde Mercado Guaida reiteró su compromiso para ampliar y mejorar la atención en la Casa de la Mujer y llevar estos servicios a más colonias. “Las mujeres son el corazón de nuestra comunidad, su lucha nos impulsa a seguir trabajando para ampliar sus derechos y oportunidades,” concluyó, invitando a todas a aprovechar y difundir los nuevos servicios de este espacio que crece para todas.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la alcaldía ha organizado una semana de actividades que comenzaron el 2 de marzo y concluirán el 8, con servicios de salud, asesoría jurídica, talleres, actividades culturales y espacios de reflexión para fortalecer la igualdad y el bienestar.

