Marcha 8M CDMX 2026: A qué hora empieza y a qué hora termina

A esta hora empieza y a esta hora termina la marcha 8M en CDMX en 2026.

Cada 8 de marzo (8M), Día Internacional de la Mujer, las calles de prácticamente todos los estados del país se pintan de morado y verde, pues las mujeres salen a marchar con motivo de este día, para continuar la exigencia por pleno acceso a los derechos y una vida libre de violencia.

En México, es la capital, la Ciudad de México, el principal punto de encuentro de estas protestas, pues son sus calles las que reúnen la mayor cantidad de manifestantes. Así, el Centro, desde Reforma hasta el Zócalo, pasando por Bellas Artes, se pintan de morado.

Movilizaciones del 8M. ı Foto: de archivo (Cuartoscuro).

Una duda persistente año con año es a qué hora empieza y termina la marcha del 8M en CDMX, toda vez que, así las colectivas planean su desplazamiento, mientras que, las personas de fuera, conocen cuándo estarán bloqueadas y cuándo estarán libres las vialidades del Centro capitalino.

¿A qué hora empieza y a qué hora termina la Marcha 8M CDMX 2026?

Como cada año, colectivas feministas organizarán la marcha del 8M, Día Internacional de la Mujer, en la Ciudad de México, la cual estará separada por diferentes colectivas dependiendo de los intereses de cada grupo en la manifestación.

Aspecto de un contingente en una marcha del 8M. ı Foto: larazondemexico

Independientemente de a qué colectiva se una cada manifestante, los puntos de encuentro suelen ser los mismos, y la hora de partida y de término suele repetirse cada año.

Así, en la marcha del 8M en CDMX de 2026 se prevé que el inicio de la marcha sea a las 12:00 horas, siendo que los primeros colectivos se reúnan desde las 10:00 o hasta las 09:00 horas, en diferentes puntos, que pueden ser el Ángel de la Independencia o la Glorieta de la Joven de Amajac.

Marcha del 8M. ı Foto: larazondemexico

Mientras que la vanguardia de la marcha suele llegar al Zócalo a las 16:00 horas y extenderse hasta las 17:00, en tanto llegan todos los contingentes.

Sin embargo, ya en el Zócalo, los contingentes suelen celebrar actividades culturales y de protesta, que suelen terminar hasta bien entrada la noche, es decir, alrededor de las 19:00 horas.

Algunos grupos continúan con sus actividades, mientras otros dan por terminada la jornada.

