Marcha 8M 2026: Pañuelos, playeras y pancartas que puedes llevar

Descubre los símbolos más usados en la marcha y consejos prácticos para participar

Este 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, colectivos y participantes se preparan para la Marcha 8M 2026, que recorrerá diversas calles de la Ciudad de México y otras ciudades del país.

La movilización, que busca visibilizar la lucha por la igualdad de género y los derechos de las mujeres, suele incluir símbolos y prendas que representan demandas y causas específicas.

¿Que significan los pañuelos?

Los pañuelos son uno de los símbolos más representativos de la marcha. Los colores más frecuentes son:

Morado: asociado con la igualdad de género y la justicia ante la violencia patriarcal.

Verde: representa la exigencia del derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

Se recomienda llevar los pañuelos en el cuello, la muñeca o sujetos a la mochila, como parte de la vestimenta simbólica.

Playeras moradas y verdes: ¿Cómo usarlas para mostrar tu apoyo?

Las playeras también cumplen un papel importante en la expresión del mensaje.

Los colores más comunes son el morado y el verde, aunque se permiten diseños personalizados con consignas feministas, frases de apoyo o símbolos de la causa. Los organizadores sugieren optar por ropa cómoda y calzado adecuado, considerando que la marcha implica caminar largas distancias.

¿Qué consignas puedes colocar en tus Pancartas?

Los carteles son herramientas clave para visibilizar demandas concretas. Entre los mensajes más recurrentes destacan:

“No más feminicidios”

“Igualdad ya”

“Autonomía sobre nuestros cuerpos”

“Ni una más”

“Vivas nos queremos…”

Entre muchas más…

Se recomienda utilizar cartulina u otros materiales ligeros, con letras grandes y legibles, para que los mensajes puedan leerse desde lejos.

Artículos que no pueden faltar

Para garantizar la seguridad y comodidad de quienes participan, es recomendable llevar:

Mochila pequeña o mediana con pertenencias básicas

Agua y snacks ligeros

Bloqueador solar, gorra o lentes de sol

Identificación oficial y algo de dinero en efectivo

Celular con batería o power bank

Contacto de emergencia anotado en papel o escrito en la muñeca

Algunas colectivas sugieren utilizar el pañuelo también como medida de protección ante posibles gases irritantes.

Objetos que no se deben llevar

Por razones de seguridad, la organización y autoridades recomiendan no portar: objetos punzocortantes, botellas de vidrio, sustancias inflamables, pirotecnia, aerosoles, armas de cualquier tipo, mochilas grandes o bebidas alcohólicas.

La Marcha 8M 2026 es un espacio de visibilidad y protesta pacífica. Llevar los símbolos y artículos adecuados permite expresar solidaridad y demandas sin poner en riesgo la seguridad de las participantes.

