Marcha del 8M: autoridades siguen a encapuchadas y les aseguran martillos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, durante la marcha del Día Internacional de la Mujer, en la Ciudad de México, agentes aseguraron a un grupo de personas encapuchadas diversos objetos “aptos para agredir”.

La dependencia capitalina indicó que localizó sobre Avenida Juárez a estas manifestantes mientras intentaba dañar varios establecimientos.

De esta manera, las autoridades locales dieron seguimiento al grupo, cuyos integrantes portaban capuchas, y en la calle 5 de mayo, policías las encausaron “hacia una zona donde no pusieran en riesgo al resto de las manifestantes”. Ahí les aseguraron martillos y diversas herramientas de construcción, así como latas de aerosol.

Manifestantes intentan derribar vallas

Manifestantes presuntamente pertenecientes al llamado bloque negro ingresaron al cuadro del Zócalo de la Ciudad de México intentando derribar las vallas que cubren Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana.

Algunas de las mujeres lograron quitar dos de los barandales que se encontraban en la entrada del metro, levantando también la reja que cerraba el acceso a la estación y encendiendo fuego dentro.

De igual forma, en medio de las protestas, se registró la presencia de gas lacrimógeno y personas lanzando piedras.

Personal del Erum acudió al sitio para atender a manifestantes y personal de prensa que resultó herido durante las protestas que se dieron durante este 8 de marzo.

Mientras autoridades ‘blindaron’ las vallas y reforzaron el operativo de seguridad presente en el centro de la capital.

